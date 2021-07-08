Кыргызстан объявил двух бывших президентов в международный розыск

Акаева подозревают в злоупотреблении должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией "Камеко" (Cameco Corporation). Данная компания с начала 1990-х годов разрабатывала месторождение и, как пишет "РИА Новости", стояла у истоков сделки, после которой Кыргызстан "фактически утратил контроль над Кумтором".

В чем подозревается Курманбек Бакиев пока не уточняется. Также в розыск объявили его сына Максима Бакиева.