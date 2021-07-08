Чт, 8.07.2021
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Кыргызстан объявил двух бывших президентов в международный розыск

ФОТО: EPA/Scanpix

Первого и второго президента Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявили в международный розыск по делу о работе крупнейшего в стране месторождения золота Кумтор, сообщает "Медуза".

Акаева подозревают в злоупотреблении должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией "Камеко" (Cameco Corporation). Данная компания с начала 1990-х годов разрабатывала месторождение и, как пишет "РИА Новости", стояла у истоков сделки, после которой Кыргызстан "фактически утратил контроль над Кумтором".

В чем подозревается Курманбек Бакиев пока не уточняется. Также в розыск объявили его сына Максима Бакиева.

Аскара Акаева свергли с поста президента Кыргызстан в ходе так называемой Тюльпановой революции в 2005 году, после чего он бежал в Россию. Курманбека Бакиева отстранили от власти после протестов, которые проходили в 2010 год. Известно, что он уехал в Беларусь.

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