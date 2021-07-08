В Латвии растет спрос на поддельные сертификаты

Латвийская ассоциация врачей получила несколько тревожных сообщений от коллег - пациенты присылают электронные письма с обещанием заплатить за поддельный сертификат о вакцинации. Руководитель ассоциации Сармите Вейде говорит: "Они просят за деньги внести данные о вакцинации в систему e-veselībа, при этом не получая вакцины".

ReTV известно, что в одном из центров вакцинации в Видземе пациент пытался предложить сотруднику 50 евро в обмен на поддельный сертификат. В социальных сетях все чаще можно увидеть цены, по которым возможно купить поддельные сертификаты: от 500 до 600 евро в Риге, от 120 до 250 евро - в Латгале.

Также появилась скандальная неофициальная новость о том, что актриса Алиса Дановска потеряла работу в театре "Дайлес" из-за поддельного теста на Covid-19. Перед тем как сделать запись телефонного разговора с ReTV News, актриса подтвердила, что на своей работе в театре "Дайлес" она предоставила фальшивый сертификат о тесте на Covid-19. Позже во время записи актриса отвечала уклончиво. Вот ее разговор с журналистами службы новостей ReTV:

Журналист Зане Эниня: "В СМИ появилась информация о том, что вас уволили из театра "Дайлес" за то, что вы предъявили поддельный сертификат Covid-19 о том, что вам сделали прививку. Это правда?"

Актриса: "Нет, это неправда".

Журналист Зане Эниня: "Тогда по какой причине вас уволили?"

Актриса: "Я ушла, потому что работа просто не соответствовала моим взглядам. Правила на работе не соответствовали моим взглядам на права человека".

Журналист Зане Эниня: "И это вообще не имеет отношения к подделкам?"

Актриса: "Ну, я не хочу это комментировать".