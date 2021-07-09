Красное предупреждение: на востоке страны ожидается экстремальная жара

LVĢMC отмечает, что в пятницу и субботу в центральных регионах Латвии ожидается очень сильная жара, температура воздуха днем ​​поднимется до +30...+32 градусов, а в восточных регионах ожидается до +32...+33 градусов. Также ожидаются тропические ночи, когда столбик термометра не опустится ниже +20 градусов.

В связи с этим в центральной части страны действует оранжевое, а в восточной - красное предупреждение об экстремальной жаре.

Этим летом во второй раз в Латвии было вынесено красное предупреждение из-за жары; ранее оно действовало с 21 по 23 июня.

Во многих местах центральной части страны, в основном в западной стороне Видземе, включая Ригу, также действует желтое предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах.

Уже сообщалось, что после небольшого перерыва в воскресенье, 11 июля, жара в Латвии на следующей неделе снова усилится - по последним прогнозам, температура воздуха может достичь +35 градусов.