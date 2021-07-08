"Мы закрываем этот путь для Лукашенко". Литва построит на границе забор из колючей проволоки

"Скорее всего, это [строительство забора] начнется сегодня или, самое позднее, завтра", - сказал Анушаускс информационному агентству BNS.

"Если будет приказ покрыть всю границу, конечно, за исключением тех мест, которые уже были перекрыты, это займет какое-то время", - дополнил он.

Он указал, что это опасное препятствие будет "мерой остановки" и что, если мигранты попытаются его преодолеть, это будет обнаружено с помощью технических средств, и на место смогут выехать пограничники.

"Мы просто заявляем, что закрываем эту открытую дорогу для Лукашенко", - добавил Анушаускс.

Уже сообщалось, что литовские власти подозревают, что белорусский режим сознательно способствует потоку мигрантов через границу. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в ответ на новые санкции ЕС объявил в прошлом месяце, что Беларусь больше не будет защищать Европу от нелегальных иммигрантов.

Он также подтвердил это на заседании правительства во вторник.

В ответ на резкое увеличение потока нелегальных иммигрантов через белорусскую границу литовское правительство 2 июля приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, которая была назначена руководителем операций чрезвычайной ситуации, это решение было принято не потому, что увеличился уровень угрозы, а потому, что было легче принимать решения по логистике, финансированию и другим вопросам.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в среду, 7 июля, что действия белорусских властей в отношении нелегальных иммигрантов являются гибридной агрессией не только против Литвы, но и всего Европейского Союза.

В пятницу она сказала, что правительство планирует утвердить законопроекты, которые сократят время обработки заявлений о предоставлении убежища до десяти дней, поскольку многие мигранты сейчас злоупотребляют тем фактом, что сроки рассмотрения длиннее.

Латвия готова помочь Литве в разрешении кризиса с нелегальной миграцией

Латвия готова оказать практическую помощь Литве в ее борьбе с нелегальной миграцией на границе с Беларусью, заявила на встрече глав парламентов стран Балтии председатель Сейма Инара Мурниеце.

Инара Мурниеце ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Как сообщили в пресс-службе Сейма, Мурниеце подтвердила солидарность Латвии с Литвой и выразила обеспокоенность в связи с попытками режима Беларуси использовать нелегальную миграцию в своих политических целях.

"Очевидно, эта ситуация должна решаться на уровне Европейского союза, так как граница Литвы это также внешние рубежи ЕС", - сказала Мурниеце.