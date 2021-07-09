Пт, 9.07.2021
Были некоторые коммуникационные ошибки и неудачные решения по размещению столбиков на улицах Риги, которые исправляются, но в целом столица не откажется от использования таких столбиков. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

"Не сдружились" с растением? Не спешите его выбрасывать - есть возможность обменять на другое!

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/DimaBerlin

Добавить свежести в домашний интерьер можно и совершенно бесплатно. Цветочный магазин Easy Pot организовал полку обмена - место, где оставляют одно растение, а взамен выбирают любое понравившееся.

"Эта акция - отличная возможность освежить пространство и найти новый дом для растения, которое не прижилось у одних хозяев, но может прекрасно подойти другим", - рассказывает Юлия Белкина, совладелец магазина.

Полка обмена расположилась в кафе Cofyz в тихом центре Риги по адресу Пулквежа Бриежа 2.

Полка обмена будет доступна до конца лета.

Со дня запуска акции через полку успело пройти более 10 растений. Участники попробовали обмен с разными целями - одни в качестве эксперимента, другие захотели обновить интерьер своей комнаты, а третьи не смогли упустить возможность озеленить личное пространство даром.

Идея обмена не новая - в мире не первый год существует движение Plant Swap, цель которого помочь растению найти новый дом.

"Нередко случается так, что растение "не подружилось" с хозяином и рискует быть выкинутым. Полка обмена позволяет спасти растение от гибели и найти того, кто с радостью найдет ему место в своем доме",

- поделилась Юлия Белкина, организатор акции.

Организаторы обмена, цветочный магазин Easy Pot, является молодым проектом, созданный двумя подругами Екатериной и Юлией во времена начала пандемии. Тот факт, что люди стали большинство своего времени проводить дома, подтолкнул к созданию проекта.

"Наша миссия - сделать каждый дом и мир зеленее. Растения всегда с нами, не смотря на погоду и обстановку в мире", - поделились Юлия Белкина.

Магазин предлагает оформить подписку на доставку растений, которая действует не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии. Суть подписки в сюрпризе - клиент до последнего не знает, какое растение доставят в этот раз, однако может заранее указать растения, которые желает исключить из списка возможных. Такая подписка может послужить оригинальным подарком самому себе или близкому.

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