Бесплатная одежда, книги, игрушки и другое: в Риге набирают популярность пункты обмена вещами

Успех Brīvbode измеряется не только килограммами вещей, которые приобрели вторую жизнь, но и прежде всего чувством взаимной поддержки, которым посетители делятся друг с другом, пока ищут что-то подходящее из вещей.

С апреля, когда в Риге благодаря поддержке Фонда интеграции общества свои двери открыли еще два пункта Brīvbode - в Агенскалнсе, на улице Межа, 4, и в Чиекуркалнсе, на улице Вискалю, 36, зарегистрировано 2160 посетителей.

ФОТО: www.facebook.com

Значительная поддержка была оказана людям, пострадавшим из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в связи с Covid-19, людям с небольшим или нестабильным доходом. Brīvbode послужил опорой для многих, кто в этот период не смог справиться с бременем повседневных потребностей, предоставляя бесплатную одежду для взрослых и детей, книги, игрушки и предметы домашнего обихода.

По общим оценкам, в обменные пункты поступило в общей сложности около 8,5 тонны одежды и других предметов. В Brīvbode признают, что в целом к обмену поступило гораздо больше вещей, чем понадобилось, поэтому часть всего была передана благотворительным организациям в Риге и в более отдаленных городах Латвии, таких как Алоя и Стайцеле.

"Люди жаждут встречи и человеческого общения, - заметила Илзе из команды Brīvbode. - Несмотря на то, что на месте одновременно может находиться ограниченное количество людей, посетители и волонтеры непрерывно беседуют о том, что наиболее актуально для каждого в данный момент".

ФОТО: facebook.com

"Забота друг о друге - явление, характерное для любого общества, - говорит Агнесе Банковска, социальный антрополог. - Забота о себе, других, окружающей среде и мире в целом. Совместное использование ресурсов - это способ общества обеспечить не только экономическое, но и социальное существование. Brīvbode можно рассматривать как новую, более необычную социально-экономическую форму, мотивируемую заботой и волонтерством наряду с экономическими соображениями".

В то время как социально-антропологические исследования показывают, что совместное использование вещей внутри сообщества снижает социальное неравенство и напряженность, экологические активисты приветствуют повторное использование ресурсов и развитие аналогичных платформ социального обмена в ответ на тенденции производства, создающие загрязнение окружающей среды.

ФОТО: facebook.com

Практическая информация В Brīvbode можно сдать хорошие, качественные вещи, а также бесплатно выбрать для себя что-то полезное - одежду для детей и взрослых, книги, предметы домашнего обихода, мелкие электроприборы, а также предметы, пригодные для ремонта - кисти, краски, рулоны обоев и инструменты. Любой желающий может подать заявку на посещение, написав на странице Brīvbode в Facebook или по телефону: Brīvbode в центре, ул. Тургенева, 13, время работы - четверг и пятница с 15:00 до 19:00, тел. 29728281.

Brīvbode в Агенскалнсе, ул. Межа, 4, время работы - вторник и четверг с 12:00 до 19:00, тел. 29728238.

Brīvbode в Чиекуркалнсе, ул. Вискалю, 36, время работы - понедельник и вторник с 15:00 до 19:00, тел. 29728287. С начала работы в 2018 году цель Brīvbode заключалась не только в том, чтобы быть точкой обмена, но и служить местом, где люди могут найти эмоциональную поддержку, ощутить радость, встречаясь друг с другом. В настоящее время в проекте задействована команда из 50 волонтеров.