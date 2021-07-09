Лембергс обратится в ST, чтобы оспорить условия заключения

В своем заявлении Лембергс указал, что решением суда первой инстанции, которое не вступило в законную силу, он был приговорен, в частности, к лишению свободы и постановлению о заключении под стражу.

Находясь под стражей, он просил разрешения у начальника следственного изолятора на использование компьютера с подключением к интернету, но его просьба была отклонена.

потому что нормы закона не предусматривают право задержанного использовать такой предмет. Таким образом, по мнению Лембергса, ему было отказано в праве выполнять обязанности депутата совета местного самоуправления удаленно.

Лембергс просит ST проверить соответствие пункта 10 части первой статьи 13 Закона о порядке содержания под стражей и пункта 10 приложения 4 к Правилам Кабинета министров (MK) от 27 ноября 2007 года "Правила внутреннего распорядка следственной тюрьмы" первое предложение статьи 101 Конституции и первое предложение статьи 106.

Пункт 10 части первой статьи 13 Закона о порядке содержания под стражей предусматривает, что задержанный имеет право пользоваться малогабаритной личной бытовой техникой - телевизором и прикрепленными к нему видеоиграми, а также холодильником, водонагревательными приборами и радиоприемником. Общий вес бытовой техники, используемой для индивидуального пользования, не может превышать 30 кг.

Такой же ассортимент бытовой техники также определен постановлениями Кабинета Министров.

Первое предложение статьи 101 Конституции гласит, что каждый гражданин Латвии имеет право участвовать в деятельности государства и самоуправлений, а также нести публичную службу в установленном законом порядке, а первое предложение статьи 106 Конституции определяет, что каждый имеет право свободно выбирать профессию и место работы в соответствии со своими способностями и квалификацией.

Лембергс указал, что процесс принятия ограничения основных прав, включенный в оспариваемые нормы, не соответствует принципу хорошего законодательства. Кроме того, существуют более мягкие меры, которые в меньшей степени ограничивают основные права человека, указанные в первом предложении статьи 101 и первом предложении статьи 106 Конституции, но позволяют достичь законной цели ограничения основных прав в равное качество. А именно, законодатель мог бы принять такое постановление, которое позволило бы оценивать каждый случай индивидуально, может ли задержанный использовать компьютер с подключением к интернету, и определять критерии для предоставления такого разрешения. Выгода, полученная обществом от ограничения, включенного в оспариваемые нормы, меньше ущерба, нанесенного заявителю.

ST пригласил Сейм и Кабинет министров представить ответы ST с изложением фактических обстоятельств дела и их юридического обоснования до 9 сентября.

Крайний срок подготовки дела - 9 декабря.

Контекст

Как уже сообщалось, Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Также Лембергс должен заплатить штраф в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора мэр Вентспилса будет арестован в зале суда. В срок тюремного заключения ему будет зачислено время, проведенное в тюрьме и под домашним арестом - с 14 марта по 10 июля 2007 года и с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года.

Суд постановил, что Лембергс должен выплатить крупные денежные суммы нескольким потерпевшим.