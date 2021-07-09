США вводят санкции против 34 компаний и частных лиц

Эти юридические и физические лица были подвергнуты санкциям за "участие или риск совершения действий, противоречащих внешней политике США и интересам национальной безопасности", - говорится в заявлении Министерства торговли США.
14 юридических лиц базируются в Китае и связаны с политикой Китая в отношении уйгуров и других этнических меньшинств в районе Синьцзян, где Пекин "продолжает совершать геноцид и преступления против человечности", говорится в сообщении министерства.
Еще пять юридических лиц участвуют в модернизации китайской армии, а восемь юридических лиц были внесены в черный список за экспорт технологий США в Иран. В отношении трех российских компаний и трех связанных с ними физических лиц были наложены санкции за покупку электронных компонентов американского продукта, скорее всего, для реализации российских военных программ.
"Мы продолжим агрессивно использовать экспортный контроль, чтобы привлекать правительства, компании и частных лиц к ответственности за попытки получить доступ к оригинальной американской продукции для совершения подрывных действий в таких странах, как Китай, Иран и Россия", - сказала министр торговли США Джин Раймондо.