США вводят санкции против 34 компаний и частных лиц

Эти юридические и физические лица были подвергнуты санкциям за "участие или риск совершения действий, противоречащих внешней политике США и интересам национальной безопасности", - говорится в заявлении Министерства торговли США.

14 юридических лиц базируются в Китае и связаны с политикой Китая в отношении уйгуров и других этнических меньшинств в районе Синьцзян, где Пекин "продолжает совершать геноцид и преступления против человечности", говорится в сообщении министерства.

Еще пять юридических лиц участвуют в модернизации китайской армии, а восемь юридических лиц были внесены в черный список за экспорт технологий США в Иран. В отношении трех российских компаний и трех связанных с ними физических лиц были наложены санкции за покупку электронных компонентов американского продукта, скорее всего, для реализации российских военных программ.