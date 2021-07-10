ЕС обеспечил вакцинами 70% взрослого населения

Target achieved!



We have delivered enough vaccines to EU countries to vaccinate fully at least 70% of EU adults still this month.



COVID-19 is not yet defeated. But we are prepared to deliver more vaccines.



We will only come out of this crisis together.

#SafeVaccines pic.twitter.com/5yYCtbqBxc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 10, 2021

Дальнейший процесс вакцинации зависит от правительств 27 стран-членов, и у одних дела в этой области лучше, у других хуже, но ЕС "сдержал свое слово", подчеркнула Ляйен.

В рамках механизма совместных закупок вакцин под руководством ЕС в страны-члены были доставлены 330 миллионов доз BioNTech-Pfizer, 100 миллионов доз AstraZeneca, 50 миллионов доз Moderna и 20 миллионов доз Johnson & Johnson.

Все эти вакцины, за исключением Johnson & Johnson, требуют двух доз вакцин для завершения процесса иммунизации, а общая численность взрослого населения в ЕС оценивается в 366 миллионов человек.

"В эти выходные мы доставили странам-членам достаточно вакцин, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения в этом месяце. К завтрашнему дню 500 миллионов доз будут распределены между всеми европейскими регионами",

сказала Ляйен.