Сб, 10.07.2021
Сегодня работающий, получающий 1000 евро, через сколько-то лет получит пенсию в 250 евро - не особо мотивирующая сумма, чтобы сейчас меня приструнить платить налоги. Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе.
Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе.
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ЕС обеспечил вакцинами 70% взрослого населения

Урсула фон дер Ляйен ФОТО: Reuters/ScanPix

Европейский союз (ЕС) выполнил свою задачу и поставил такое количество вакцин против Covid-19, чтобы привить 70% взрослого населения, заявила в субботу, 10 июля, президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Дальнейший процесс вакцинации зависит от правительств 27 стран-членов, и у одних дела в этой области лучше, у других хуже, но ЕС "сдержал свое слово", подчеркнула Ляйен.

В рамках механизма совместных закупок вакцин под руководством ЕС в страны-члены были доставлены 330 миллионов доз BioNTech-Pfizer, 100 миллионов доз AstraZeneca, 50 миллионов доз Moderna и 20 миллионов доз Johnson & Johnson.

Все эти вакцины, за исключением Johnson & Johnson, требуют двух доз вакцин для завершения процесса иммунизации, а общая численность взрослого населения в ЕС оценивается в 366 миллионов человек.

"В эти выходные мы доставили странам-членам достаточно вакцин, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения в этом месяце. К завтрашнему дню 500 миллионов доз будут распределены между всеми европейскими регионами", 

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сказала Ляйен.

"Covid-19 еще не побежден. Но мы готовы продолжать поставки вакцин, в том числе против новых типов. Теперь ряд стран должны сделать все возможное, чтобы обеспечить более быструю вакцинацию. Только тогда мы все будем в безопасности", - подчеркнула президент ЕК.

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