TVNET+ узнал подробности исчезновения маленького Андрея, которое обернулось ужасающими последствиями - смертью ребенка, а в посольстве Латвии в США объяснили, за что же все-таки из Соединенных Штатов хотят выслать 125 граждан нашей страны. Кроме того, стало известно о масштабной таможенной реформе Евросоюза, которая может привести к росту цен на товары с AliExpress, Temu и Shein. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за вторник, 4 февраля.
Главное за 4 февраля ⟩ Как пропал маленький Андрей, за что из США выдворяют граждан Латвии и возможное повышение цен на Temu
Новости Латвии:
Когда утром в понедельник, 3 февраля, мы направляемся к печально известному зеленому деревянному дому, который, кажется, показали уже все средства массовой информации, издалека видим, как к нему подъезжает автомобиль. Из дома выходит мужчина - знакомое по телевизионным репортажам лицо, сосед Александр. Он сообщает: да, только что приехал отец маленького Андрея, вчера вечером прилетел из Рейкьявика.
Илзе Кетерлиня, владелица квартиры в многоквартирном жилом доме в Риге на улице Ропажу, получила от Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) счет за старый долг за теплоэнергию, который был погашен управляющим более десяти лет назад и распределен "по головам" владельцев квартир. Кетерлиня утверждает, что когда-то такой разовый долг не был включен в счет и трехлетний срок исковой давности истек. В свою очередь, RNP указывает, что счета на погашение долга были отправлены сразу после заключения договора управления.
Подлежащие выдворению из США 125 граждан Латвии нарушили иммиграционные правила, в частности, лица не выполнили все формальности, чтобы законно находиться в США, сообщает агентство LETA со ссылкой на посольство Латвии в США.
Топливная компания SIA Circle K Latvia планирует приобрести 26 автозаправочных станций SIA Astarte-nafta, сообщили представители Circle K Latvia.
Жителям Латвии не стоит опасаться исчезновения наличных евро, их по-прежнему можно будет использовать для оплаты товаров и услуг. Об этом рассказал кандидат в президенты Банка Латвии Мартиньш Казакс в передаче Латвийского радио 4 "Домская площадь", сообщает LSM+.
За рубежом:
В реку Потомак в Вашингтоне вечером 29 января упал региональный пассажирский самолет, который в воздухе столкнулся с военным вертолетом. Погибли все 64 человека, которые находились в самолете, и все три человека, находившихся в вертолете. Авиакатастрофа стала сильным ударом по сообществу фигурного катания - погибли несколько молодых фигуристов, родители и тренеры, некоторые из которых в прошлом чемпионы мира.
Европейский центральный банк представил более конкретные планы по оформлению новых купюр евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений.
Международные транспортные компании, жалуясь на цены на топливо в Литве, все чаще заправляются в других странах Балтии, включая Латвию. Водители отмечают, что дизельное топливо в Латвии, Польше и Эстонии дешевле, чем в Литве, пишет портал tv3.lv со ссылкой на литовский сайт tv3.lt.
В образовательном центре для взрослых в городе Эребру в центральной части Швеции произошла перестрелка, в результате которой погибли по меньшей мере девять человек, сообщил начальник местной полиции Роберто Эйд Форест.
Европейский союз готовит масштабную таможенную реформу, которая может изменить правила онлайн-торговли. Новые нормы затронут платформы, такие как AliExpress, Temu, Shein и Amazon, и могут привести к повышению цен на товары, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Интересное чтиво:
В понедельник, 3 февраля, и вторник, 4 февраля, с 12:00 до 24:00 в Риге было закрыто движение автотранспорта на участках улиц Базницас и Гертрудес в связи с продолжением съемок художественного фильма Fisherman.
Предприниматель из Майами Марк Пугачев, который был знаком с Янисом Тиммой, в очередной раз организовал прямой эфир на тему гибели латвийского баскетболиста. На этот раз он поговорил с его отцом Райтисом. В беседе мужчина подробно рассказал, как между ними произошла ссора.
Бывшая супруга трагически ушедшего из жизни в прошлом году латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова прервала молчание и опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте.
Пользователь группы в Facebook предупредил латвийцев, отправляющихся в Японию. Он рассказал о проблемах, связанных с использованием латвийского водительского удостоверения в этой азиатской стране. TVNET+ связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы прояснить ситуацию.
Недавно соцсети всколыхнул владелец электромобиля Nissan, который самостоятельно подключил электричество к опоре контактной сети в Риге и зарядил автомобиль. В группе Latvijas elektroauto klubs в Facebook кто-то из участников поинтересовался, можно ли зарядить электромобиль от розетки в квартире с помощью удлинителя. TVNET+ обратился по этому поводу в Госполицию и в Sadales tīkls.
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