Главное за 4 февраля Как пропал маленький Андрей, за что из США выдворяют граждан Латвии и возможное повышение цен на Temu

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Европейский союз готовит масштабную таможенную реформу, которая может изменить правила онлайн-торговли. Новые нормы затронут платформы, такие как AliExpress, Temu, Shein и Amazon, и могут привести к повышению цен на товары, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

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В понедельник, 3 февраля, и вторник, 4 февраля, с 12:00 до 24:00 в Риге было закрыто движение автотранспорта на участках улиц Базницас и Гертрудес в связи с продолжением съемок художественного фильма Fisherman.

Предприниматель из Майами Марк Пугачев, который был знаком с Янисом Тиммой, в очередной раз организовал прямой эфир на тему гибели латвийского баскетболиста. На этот раз он поговорил с его отцом Райтисом. В беседе мужчина подробно рассказал, как между ними произошла ссора.

Бывшая супруга трагически ушедшего из жизни в прошлом году латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова прервала молчание и опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте.

Пользователь группы в Facebook предупредил латвийцев, отправляющихся в Японию. Он рассказал о проблемах, связанных с использованием латвийского водительского удостоверения в этой азиатской стране. TVNET+ связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы прояснить ситуацию.

Недавно соцсети всколыхнул владелец электромобиля Nissan, который самостоятельно подключил электричество к опоре контактной сети в Риге и зарядил автомобиль. В группе Latvijas elektroauto klubs в Facebook кто-то из участников поинтересовался, можно ли зарядить электромобиль от розетки в квартире с помощью удлинителя. TVNET+ обратился по этому поводу в Госполицию и в Sadales tīkls.

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