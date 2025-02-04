На Вентспилсском шоссе недалеко от Озолпилса в ДТП пострадали четыре человека

Как сообщила представитель Госполиции Лига Дзилюма, вызов на место происшествия был получен незадолго до 17 часов. В аварию вовлечены три автомобиля, есть пострадавшие. В данные момент движение на месте происшествия регулируется по одной полосе.

Службы неотложной медицинской помощи получила вызов на место происшествия в 16:57. Служба оказала помощь четырем пострадавшим, которые в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу. Помощь на месте происшествия обеспечивали три бригады медиков.

Изначально на месте аварии движение было блокировано полностью, но к данной минуте оно уже восстановлено, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi.

LVC было создано в конце 2004 года и является государственным предприятием. Оно управляет государственной сетью автодорог, контролирует финансирование гоcударственной сети автодорог и организует закупки для государства. LVC управляет более чем 20 000 километров государственных дорог.

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