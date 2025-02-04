Российский ракетный удар по Изюму: пятеро погибших, более 50 человек пострадали

Президент Украины Владимир Зеленский после удара сказал, что с этой жестокостью смириться невозможно, и призвал союзников оказать давление на Москву, чтобы та закончила войну.

Удар был нанесен баллистической ракетой, указал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Пострадала центральная часть города.

Зеленский сообщил, что в результате атаки повреждено здание городской думы, в свою очередь Синегубов указал, пострадал и пятиэтажный жилой дом.

Как стало известно позже, в результате ракетного удара погибли двое мужчин и две девушки 18 и 19 лет, одна из которых была беременна. Среди пострадавших - 6-летний ребенок и двое подростков 14 и 16 лет.

Мэр Изюма Валерий Марченко рассказал, что в результате удара повреждено несколько домов. "Солдат здесь не было. В этих зданиях работали наши службы - налоговое управление, соцстрахование, касса, - пояснил мэр. - Погибли гражданские. Они, возможно, находились в почтовом отделении. Пятеро пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные - к легкими ранениями", - сказал Марченко.

Предыдущий удар по Изюму был нанесен более трех месяцев назад, добавил он.

До войны в Изюме жили примерно 45 000 человек. В начале войны город несколько месяцев находился под контролем российских оккупантов, но затем армия Украины его освободила. Изюм находится примерно в 40 километрах от линии фронта.

Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизни", - призвал в соцсетях Зеленский.

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