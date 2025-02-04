В Латвии в порядок присвоения инвалидности внесены изменения

Самое важное изменение - теперь для начала экспертизы на инвалидность комиссии необходимо получить все нужные документы, в частности заявление о назначении экспертизы и направление на комиссию от врача. Если экспертиза инвалидности проводится, например, в случае профессионального заболевания, то необходимо также подать документы, подтверждающие особые причины ее проведения.

Документы должны быть поданы на государственном языке. В случае, если потенциальный получатель инвалидности подал не все документы, комиссия уведомит о недостатках и даст строк на их устранение. И только после этого документы для начала проведения экспертизы будут зарегистрированы.

Если человеку присваивается инвалидность, то она устанавливается со дня получения всех необходимых документов, поэтому предпочтительнее правильно подать все документы сразу.

Кроме того, с 1 января этого года подавать документы для установления инвалидности можно не чаще одного раза в шесть месяцев. До истечения этого срока в комиссию можно обращаться только в том случае, если состояние здоровья человека значительно ухудшилось, а ограничений функций считается стабильным. Начало срока повторной инвалидности также зависит от времени подачи документов на экспертизу.

VDEĀVK призывает жителей следить за изменениями на сайте комиссии, а в случае вопросов их можно задать по электронной почте konsultacijas@vdeavk.gov.lv, указав в качестве темы письма: Par grozījumiem Invaliditātes likumā.

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