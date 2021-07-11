Лесной пожар в Гаркалне: за местом происшествия следят специалисты

RUS TVNET уже сообщал о лесном пожаре, который случился в Гаркалне. Общая площадь горения составила около 21,33 гектара. Во второй половине дня пожар в Гаркалне удалось локализовать, при этом вертолет Национальных вооруженных сил продолжает помогать в работах по тушению пожара.

Видео: Репортаж TVNET c места событий (на латышском языке)

Скудра сообщила, что на месте происшествия изучают и дежурят представители Rīgas meži и Государственной лесной службы (VMD).

Пожар был локализован в пятницу вечером, но в субботу тушение продолжалось в течение всего дня. Руководитель Rīgas meži сообщила, что в субботу все еще время от времени возникал очаг с пламенем, но его удавалась потушить.

Компания пополнила свои силы тракторной техникой, которая завезла 26 тонн воды в лесную глубь. Это позволило пожарным быстро пополнять запасы воды и следить за небезопасными местами.

Скудра заявила, что в настоящее время ведутся работы по предотвращению возникновения пожара, а именно - эксперты следят за возможными источниками возгорания.

Галерея: лесной пожар в Гаркалне

Она подчеркнула, что за лесом будут следить и присматривать в ближайшие две недели, потому что территория, пострадавшая от пожара, небезопасна.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола сообщила агентству LETA, что сотрудники VUGD продолжили работу в лесу в субботу до 22:00.