В Турции разбился автобус с нелегальными мигрантами. Погибли 12 человек
Вчера, 10 июня, на востоке Турции разбился автобус с нелегальными мигрантами.
Вчера, 10 июня, на востоке Турции разбился автобус с нелегальными мигрантами.
В результате ДТП погибли 12 человек, а 20 - получили ранения, сообщает агентство Anadolu.
После аварии автобус загорелся. Далее прибыли пожарные и потушили пламя.
Среди пострадавших - организатор перевозки нелегальных мигрантов. Водитель автобуса был ранен.
Несчастный случай, причины которого не раскрываются, случился в субботу, 10 июня, в граничащей с Ираном провинции Ван.