В Турции разбился автобус с нелегальными мигрантами. Погибли 12 человек

В результате ДТП погибли 12 человек, а 20 - получили ранения, сообщает агентство Anadolu.

После аварии автобус загорелся. Далее прибыли пожарные и потушили пламя.

Несчастный случай, причины которого не раскрываются, случился в субботу, 10 июня, в граничащей с Ираном провинции Ван.