Вс, 11.07.2021
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Представитель МакSим о ее состоянии

В Турции разбился автобус с нелегальными мигрантами. Погибли 12 человек

ФОТО: AP/Scanpix

Вчера, 10 июня, на востоке Турции разбился автобус с нелегальными мигрантами.

В результате ДТП погибли 12 человек, а 20 - получили ранения, сообщает агентство Anadolu.

После аварии автобус загорелся. Далее прибыли пожарные и потушили пламя.

Среди пострадавших - организатор перевозки нелегальных мигрантов. Водитель автобуса был ранен.

Несчастный случай, причины которого не раскрываются, случился в субботу, 10 июня, в граничащей с Ираном провинции Ван.

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