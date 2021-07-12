Зеленский у Меркель: благодарность и упреки на прощанье

Пока Зеленский пытается привлечь США к более активной роли в переговорах по Донбассу, президент РФ, похоже, не заинтересован в разговорах с украинским коллегой - по крайней мере сейчас. В этом году Зеленский и Путин общались с Меркель и Макроном по видеосвязи по отдельности. "Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже", - сказал Путин во время "прямой линии" в конце июня. При этом он не отказался в принципе от встречи с Зеленским. Саммит в нормандском формате, очевидно, пройдет уже без Меркель.

Почему не сложились отношения Зеленского с Меркель

На личном уровне отношения Меркель с Зеленским сложились не так удачно, как с его предшественником Петром Порошенко, считают эксперты. Так, во время жесткой избирательной президентской кампании в Украине Меркель отказалась принять в Берлине кандидата Зеленского, а Макрон встретился с ним в Париже, напомнил в беседе с DW Густав Грессель (Gustav Gressel), эксперт брюссельского аналитического центра European Council on Foreign Relations (ECFR). "На личных отношениях лежала тень. Для Меркель это играет существенную роль", - говорит Грессель. По его словам, отношения Меркель с Зеленским "не сложились". То, что отношения "не лучшие" подтверждает и киевский эксперт по внешней политике, директор центра "Новая Европа" Алена Гетманчук. Она говорит, что Зеленский "некомфортный партнер" для Меркель, в том числе из-за некоторых представителей его окружения. На этом фоне ожидания от встречи в Берлине у экспертов невысокие.

Неизвестно, сыграли ли какую-то роль критические высказывания самого Зеленского. В ставшем публичным телефонном разговоре с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в июле 2019 года Зеленский упрекнул Меркель и Макрона в том, что они, мол, мало делают для Украины. Этот тезис Зеленский теперь повторяет все чаще, например, в конце мая в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). он сказал, что Украина очень благодарна Меркель, но он "от нее ожидал большего".

Особенно отказ Берлина поставлять Киеву оружие вызывает разочарование украинской стороны. После того, как сопредседатель оппозиционных "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) во время визита в Украину высказался об этом положительно, федеральное правительство повторило свое "нет". Киев заинтересован в патрульных катерах, снайперских винтовках или бронированных автомобилях, сказал Зеленский FAZ. Глава МИДа Кулеба назвал поставки оружия из Германии принципиальным вопросом, даже если это будет лишь одна винтовка.

Киев надеется на изменения после выборов в бундестаг

Заявления Киева все более четко указывают на то, что Украина готовится к смене власти в Германии и уходу Меркель. С тем или с той, кто сменит ее на посту канцлера, Киев связывает надежду на изменение позиции Берлина по нескольким вопросам. Выступая на днях на форуме в Киеве, Зеленский заявил, что Украина сделала достаточно, чтобы получить "четкие подтверждения" о сроках членства в НАТО и ЕС. "Есть ожидание, что Меркель поддержала бы перспективу членства в ЕС как прощальный подарок для Украины", - говорит Алена Гетманчук.