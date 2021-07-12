Уголовное дело о цифровом телевидении: все обвиняемые оправданы

Коллегия уголовных дел Рижского окружного суда в составе председателя заседания судьи Айны Ницмане, судьи Иветы Бримерберги и судьи Дайги Калнини указала, что основанием для оправдания является ч. 1. ст. 519 Уголовного закона, т. е. суд не признал обвиняемых виновными в совершении преступления.

Суд представит дополнительные комментарии после вынесения полного решения, которое первоначально запланировано на 26 июля, но эта дата может быть изменена из-за объема и юридической сложности дела. Сегодняшнее решение еще может быть обжаловано в кассационном порядке.

Постановлением суда оправданы Андрей Экис, Юргис Лиепниекс, Гунтарс Спунде, Янис Лозе, Харийс Кронгорнс, Янис Сварпстонс, Янис Зипс, Улдис Кокинс, а в части против Мариса Паудерса уголовное дело прекращено.

Уголовное дело о цифровом телевидении связано с соглашением между Центром цифрового радио и телевидения (DLRTC) и Kempmayer Media Latvia, дочерней компанией Kempmayer Media Limited, которое предусматривало внедрение цифрового телевидения в несколько этапов и предоставление различного конкретного оборудования для цифрового вещания в Латвии. Общая стоимость проекта предварительно оценивалась в несколько десятков миллионов латов.

Летом 2019 года апелляционный суд признал виновными по делу ряд лиц.

Судьи Рижского окружного суда приговорили к реальным тюремным срокам от 1 года и 9 месяцев до 2 лет и 9 месяцев должностных лиц Kempmayer Media Latvia Сварпстонса, Андрея Забецкиса и Зипса.

Бывший генеральный директор DLRTC Спунде был приговорен к 9 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 26 230 евро. Адвокат Лозе получил 1 год и 9 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 33 540 евро, политтехнолог Лиепниекс был оштрафован на 67 080 евро, а бывший владелец телеканала LNT Экис - на 40 850 евро.

Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции, и дело вновь поступило в Рижский окружной суд.

Верховный суд отменил приговор в отношении всех подсудимых, но оставил в силе часть приговора в отношении ранее оправданных лиц.

Прокурор: оправдательный приговор по так называемому уголовному делу о цифровом телевидении более чем необъективен

Оправдательный приговор, вынесенный Рижским окружным судом по уголовному делу о цифровом телевидении, более чем тенденциозен, прокомментировал LETA прокурор Монвид Зелч.

Он предполагает, что на это решение суда будет подана кассационная жалоба, которая в этом случае может быть рассмотрена в Сенате Верховного суда.

"На мой взгляд, такой приговор более чем необъективен. Сказать, что никто не виноват ни в одном из установленных правонарушений - это странно. Раньше четыре судьи соглашались с тем, что преступления были совершены, а теперь три судьи из этого же суда говорят обратное, может быть, по-разному, но я не могу согласиться с тем, что такие оценки так кардинально расходятся", - сказал Зелч.

Теперь Зелч ждет мотивации решения суда. Учитывая, что Рижский окружной суд рассмотрел это дело в апелляционном порядке, оно может быть обжаловано в Верховном суде только в том случае, если будет доказано, что закон был применен неправильно.