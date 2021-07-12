В Индии погибли 69 человек: некоторые из них пытались сделать "селфи" во время удара молнии

В воскресенье 42 человека погибли в Уттар-Прадеше и еще 20 - в Раджастане, на севере страны. 11 погибших под дождем попытались сфотографировать "селфи" на вершине форта Амбер в Джакарте на севере Индии. Это место также является популярной туристической достопримечательностью, сообщает BBC.

Во время несчастного случая в башне и вокруг нее находилось 30 человек, и некоторые из них пытались спастись бегством, спрыгнув на землю.

"Люди, которые отправились на экскурсию в воскресенье, неосторожно пытались сфотографировать автопортрет с лучшего ракурса, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Более 20 раненых были госпитализированы", - добавил представитель полиции Вишну Хатри.

Помимо событий в крепости Амбер, от удара молнии пострадали еще девять человек, и семеро из них - дети, подтвердили официальные лица штата.

42 человека погибли в результате удара молнии в Уттар-Прадеше, в основном фермеры и бездомные, которые были на открытом воздухе, сообщила Государственная служба помощи при стихийных бедствиях.