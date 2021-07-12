ЕС на полгода продлил экономические санкции в отношении России

Соответствующее решение принято после очередной оценки выполнения Россией минских соглашений, проведенной на заседании Евросовета 24-25 июня текущего года. Тогда лидеры ЕС призвали Кремль полностью взять на себя ответственность в обеспечении выполнения минских договоренностей как ключевого условия изменения позиции ЕС. Поскольку эти договоренности не полностью выполняются Москвой, лидеры ЕС единогласно решили оставить в силе экономические санкции, действующие против РФ, говорится в документе.

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Незадолго до этого над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", погибли все 298 человек, находившихся на борту, около 200 из них были гражданами Нидерландов. По данным Международной следственной группы (JIT), самолет сбили пророссийские сепаратисты с территории, находящейся под их контролем. Санкции в отношении РФ были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет принял решение увязать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают оказание финансовой помощи российским финансовым учреждениям. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на продажу товаров двойного назначения для военного использования или конечных пользователей военного назначения в России. Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Санкции против РФ из-за аннексии Крыма