"25 евро за то, чтобы плавать в маске?" Пользователи соцсетей возмущены правилами посещения Līvu Akvaparks

6 июля Līvu Akvaparks сообщил на своей странице в Facebook: "12-13 июля весь комплекс Līvu Akvaparks будет открыт для лиц с действующими цифровыми Covid-сертификатами ЕС, которые соответствуют правилам Кабинета министров № 360 "Эпидемиологические меры предосторожности для ограничения распространения инфекции Covid-19". Другим лицам в течение этих двух дней билеты продаваться не будут".

Такое заявление вызвало возмущение у многих пользователей социальных сетей. В комментариях под данной записью Līvu Akvaparks задали вопрос, не попросят ли людей плавать в масках.

Līvu Akvaparks на это ответил: "Если есть жалобы на ограничения отдыха в Līvu Akvaparks, просим обращаться в Кабинет министров, телефон 67082800, электронная почта: pasts@mk.gov.lv".

Другой пользователь социальной сети написал: "25 евро за то, чтобы плавать в маске? Серьезно? По крайней мере уберите статус "активный сезон", иначе это просто издевательство".

Несколько человек выразили недоумение по поводу того, зачем нужна маска, если у посетителя есть сертификат Covid-19. Однако, по мнению некоторых пользователей социальной сети, маски следует носить только до раздевалки.

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"Mutes un deguna aizsegi visā Līvu Akvaparka teritorijā ( izņemot āra pludmali ) obligāti, izņemot kafejnīcu, bistro un bāru iemalkošanas laikā." — Bliāna Blinga (@EsEsmuTuEsmuEs) July 12, 2021

Viņi vienkārši grib, lai mēs čilojam un izmantojam bāru, viss safe pic.twitter.com/HcdYmdpxB5 — KTRNHZ (@KTRNHZ) July 12, 2021

Bet, kad Jūs pēdējo reizi sēdējāt baseinā ar masku uz sejas? Tā ir unikāla iespēja!!! 😂😂😂😂 Bet, ja nopietni- absurds!!! — Moona (@Yasmina_Moona) July 12, 2021