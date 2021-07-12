Вт, 13.07.2021
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"25 евро за то, чтобы плавать в маске?" Пользователи соцсетей возмущены правилами посещения Līvu Akvaparks

ФОТО: valeriya kozoriz/Shutterstock

Ссылаясь на постановление Кабинета министров, Līvu Akvaparks 6 июля объявил, что два дня июля будут "Днями для тех, у кого есть сертификаты" - весь комплекс будет открыт для посетителей, у которых имеется действующий цифровой сертификат Covid-19 Европейского союза. Такое заявление возмутило некоторых пользователей социальных сетей.

6 июля Līvu Akvaparks сообщил на своей странице в Facebook: "12-13 июля весь комплекс Līvu Akvaparks будет открыт для лиц с действующими цифровыми Covid-сертификатами ЕС, которые соответствуют правилам Кабинета министров № 360 "Эпидемиологические меры предосторожности для ограничения распространения инфекции Covid-19". Другим лицам в течение этих двух дней билеты продаваться не будут".

Такое заявление вызвало возмущение у многих пользователей социальных сетей. В комментариях под данной записью Līvu Akvaparks задали вопрос, не попросят ли людей плавать в масках.

Līvu Akvaparks на это ответил: "Если есть жалобы на ограничения отдыха в Līvu Akvaparks, просим обращаться в Кабинет министров, телефон 67082800, электронная почта: pasts@mk.gov.lv".

Другой пользователь социальной сети написал: "25 евро за то, чтобы плавать в маске? Серьезно? По крайней мере уберите статус "активный сезон", иначе это просто издевательство".

Несколько человек выразили недоумение по поводу того, зачем нужна маска, если у посетителя есть сертификат Covid-19. Однако, по мнению некоторых пользователей социальной сети, маски следует носить только до раздевалки.

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