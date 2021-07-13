"Мы знаем, как решить эту проблему, и хотим помочь другим". Даугавпилсская группа анонимных алкоголиков "Возрождение"

Кто такой алкоголик?

Алкоголь - это яд, в этом не сомневается никто из группы АА. Но люди, периодически употребляещие алкоголь, этого не знают и об этом не задумываются. Несмотря на то, что уже являются потенциальными алкоголиками. Тут могут звучать такие фразы: "Я только по выходным"; "Я работал/работала всю неделю и хочу расслабиться"… Это характеризует "воскресного алкоголика".

Грань от потенциального алкоголика к хроническому пересекается незаметно для самого человека, но вскоре становится очевидной для всех окружающих. После очередных весёлых выходных или будней, ему очень плохо и он утверждает, что больше не будет. Но "больше не пью" так и не наступает, как бы он ни хотел - бросить он не может. А если и пытается, то во время "постоянной трезвости" чувствует себя раздражённым, возможно злым, может впасть в депрессию - трезвость для алкоголика становится невыносимой.

Анонимные алкоголики - общество с чёткой программой

Многие из нас видели в фильмах, как группы алкоголиков, наркоманов и других людей с такого рода проблемами, сидя в кругу рассказывают свои истории, и кажется, что на этом всё заканчивается. "Возрождение" - это нечто большее, чем просто истории в кругу. Они используют всемирную преамбулу АА и собственные правила ведения группы, 12 принципов, 12 традиций и 12 шагов выздоровления от алкоголизма. Сообщество работает по чёткой программе, которая помогает человеку справиться с неизлечимой болезнью. "Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу", - говорят члены группы.

В АА выздоравливают при помощи программы "12 шагов", которая описана в книге "Анонимные Алкоголики". Она была написана первыми членами АА, которые справились с алкоголизмом.

12 шагов Анонимных Алкоголиков