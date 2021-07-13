"Мы знаем, как решить эту проблему, и хотим помочь другим". Даугавпилсская группа анонимных алкоголиков "Возрождение"

Тема собрания берётся из книги "Как это видит Билл", обсуждение ведётся только в рамках этой темы, и если кто-то от неё отошёл, то его останавливают и напоминают, о чём был разговор. Также темой собрания был назначен первый шаг к выздоровлению: "Мы признали, что бессильны перед алкоголем - что наши жизни стали неуправляемы", в рамках этой темы каждый из присутствующих алкоголиков рассказывает о своём опыте в отведённое для рассказа время.
Несут своё послание
Сообщество АА считает своим предназначением нести послание о выздоровлении, послание о том, что у них есть решение. Поэтому они сотрудничают с различными организациями, которые могут в этом помочь: с прессой, священниками, тюрьмами, наркологическими клиниками.
В группе собираются добровольные пожертвования, но эти деньги используются только для того, чтобы группа могла продвигать своё послание: изготовление визиток, закупка литературы, аренда помещения, стенды, объявления.
Даже во время пандемии они продолжали работать, ведь сообщество понимает, насколько важно, чтобы они были доступны для тех, кто нуждается - иначе эти люди могут сорваться. Современные технологии помогли группе общаться в скайпе не только внутри своей Даугавпилсской группы, но и с другими группами АА во всём мире. Они даже общались онлайн с алкоголиками в тюрьмах. Один из представителей группы периодически ездит на конференции АА и в Латвии и в другие страны. Также этот представитель часто делится своим опытом - участвует в онлайн конференциях.
Сообществу АА в Даугавпилсе важно, чтобы другие алкоголики услышали их: у них найдено общее решение этой проблемы и они хотят помочь другим.
Единственное условие для вступление в группу АА - это желание бросить пить.
В ближайшее время мы опубликуем реальные истории людей, которые являются хроническими алкоголиками, но справляются с этой неизлечимой болезнью благодаря Даугавпилской группе АА и программе "12 шагов".
Контакты "Возрождения" в Даугавпилсе:
Адрес: улица Маза Дарза, 1.
Время собраний: с 19:00 до 21:00 каждую среду и субботу.
Электронная почта: d-pils-aa@inbox.lv
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