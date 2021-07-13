Вт, 13.07.2021
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"Мы знаем, как решить эту проблему, и хотим помочь другим". Даугавпилсская группа анонимных алкоголиков "Возрождение"

ФОТО: Chayka.lv

Даугавпилсская группа анонимных алкоголиков (АА) "Возрождение" - это часть всемирного сообщества, которое объединяет одна цель - оставаться трезвыми и помочь другим прийти к этому. Для человека, не знающего насколько страшен алкоголизм, это может показаться пустяком. "Чайка" посетила открытое собрание АА и узнала больше об этих людях и о том, по каким правилам живёт даугавпилсская группа.

Кто такой алкоголик?

Алкоголь - это яд, в этом не сомневается никто из группы АА. Но люди, периодически употребляещие алкоголь, этого не знают и об этом не задумываются. Несмотря на то, что уже являются потенциальными алкоголиками. Тут могут звучать такие фразы: "Я только по выходным"; "Я работал/работала всю неделю и хочу расслабиться"… Это характеризует "воскресного алкоголика".

Грань от потенциального алкоголика к хроническому пересекается незаметно для самого человека, но вскоре становится очевидной для всех окружающих. После очередных весёлых выходных или будней, ему очень плохо и он утверждает, что больше не будет. Но "больше не пью" так и не наступает, как бы он ни хотел - бросить он не может. А если и пытается, то во время "постоянной трезвости" чувствует себя раздражённым, возможно злым, может впасть в депрессию - трезвость для алкоголика становится невыносимой.

Анонимные алкоголики - общество с чёткой программой

Многие из нас видели в фильмах, как группы алкоголиков, наркоманов и других людей с такого рода проблемами, сидя в кругу рассказывают свои истории, и кажется, что на этом всё заканчивается. "Возрождение" - это нечто большее, чем просто истории в кругу. Они используют всемирную преамбулу АА и собственные правила ведения группы, 12 принципов, 12 традиций и 12 шагов выздоровления от алкоголизма. Сообщество работает по чёткой программе, которая помогает человеку справиться с неизлечимой болезнью. "Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу", - говорят члены группы.

В АА выздоравливают при помощи программы "12 шагов", которая описана в книге "Анонимные Алкоголики". Она была написана первыми членами АА, которые справились с алкоголизмом.

12 шагов Анонимных Алкоголиков

  1. Мы признали своё бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой.
  2. Пришли к убеждению, что только Сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие.
  3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его понимали.
  4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения.
  5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений.
  6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков.
  7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны.
  8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними.
  9. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.
  10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.
  11. Стремились путём молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого.
  12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах.

Отметим, что Бог в понимании АА - эта некая сила, в которую готов поверить человек, необязательно связывать её с религией.

12 традиций Анонимных Алкоголиков

  1. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное выздоровление зависит от единства АА.
  2. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет - любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители - всего лишь облеченные доверием исполнители, они не приказывают.
  3. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА - это желание бросить пить.
  4. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие группы или АА в целом.
  5. У каждой группы есть лишь одна главная цель - донести наши идеи до тех алкоголиков, которые всё ещё страдают.
  6. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя АА для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем не отвлекали нас от нашей главной цели.
  7. Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне.
  8. Сообщество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать работников, обладающих определённой квалификацией.
  9. Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жёсткой системой управления; однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчинённые тем, кого они обслуживают.
  10. Сообщество Анонимных Алкоголиков не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности; поэтому имя АА не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.
  11. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде; мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино.
  12. Анонимность - духовная основа всех наших Традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности.

Как происходит собрание

На рабочем собрании решаются чёткие вопросы о том, как будет функционировать группа во время открытых собраний по средам и субботам: определяются разные обязанности участников - кто будет ведущим собрания, кто следит за временем, когда делятся своим опытом, кто собирает добровольные пожертвования, даже - кто наливает чай - такие мелочи, на первый взгляд, но уже они показывают, что каждая минута во время проведения собрания является ценной.

Есть два вида собраний - открытые и закрытые. На закрытых могут присутствовать только алкоголики, на открытых - кто угодно, но высказываться могут лишь алкоголики. Тем, кто присутствовал на собрании и хочет высказаться - предлагают это сделать после собрания.

Ведущий приветствует всех и предлагает начать встречу с минуты молчания в память о тех, кто не смог справиться с болезнью. Далее ведущий собрания читает преамбулу, которая является всемирной преамбулой для всех АА. Особое внимание уделяется новичку в группе, он является одним из главных людей, потому что он нашёл в себе силы прийти. Очень важно донести до него то, что существует возможность справиться с болезнью.

Тема собрания берётся из книги "Как это видит Билл", обсуждение ведётся только в рамках этой темы, и если кто-то от неё отошёл, то его останавливают и напоминают, о чём был разговор. Также темой собрания был назначен первый шаг к выздоровлению: "Мы признали, что бессильны перед алкоголем - что наши жизни стали неуправляемы", в рамках этой темы каждый из присутствующих алкоголиков рассказывает о своём опыте в отведённое для рассказа время.

Несут своё послание

Сообщество АА считает своим предназначением нести послание о выздоровлении, послание о том, что у них есть решение. Поэтому они сотрудничают с различными организациями, которые могут в этом помочь: с прессой, священниками, тюрьмами, наркологическими клиниками.

В группе собираются добровольные пожертвования, но эти деньги используются только для того, чтобы группа могла продвигать своё послание: изготовление визиток, закупка литературы, аренда помещения, стенды, объявления.

Даже во время пандемии они продолжали работать, ведь сообщество понимает, насколько важно, чтобы они были доступны для тех, кто нуждается - иначе эти люди могут сорваться. Современные технологии помогли группе общаться в скайпе не только внутри своей Даугавпилсской группы, но и с другими группами АА во всём мире. Они даже общались онлайн с алкоголиками в тюрьмах. Один из представителей группы периодически ездит на конференции АА и в Латвии и в другие страны. Также этот представитель часто делится своим опытом - участвует в онлайн конференциях.

Сообществу АА в Даугавпилсе важно, чтобы другие алкоголики услышали их: у них найдено общее решение этой проблемы и они хотят помочь другим.

Единственное условие для вступление в группу АА - это желание бросить пить.

В ближайшее время мы опубликуем реальные истории людей, которые являются хроническими алкоголиками, но справляются с этой неизлечимой болезнью благодаря Даугавпилской группе АА и программе "12 шагов".

Контакты "Возрождения" в Даугавпилсе:

Адрес: улица Маза Дарза, 1.

Время собраний: с 19:00 до 21:00 каждую среду и субботу.

Телефон: +371 25874819

Электронная почта: d-pils-aa@inbox.lv

Контакты АА и информацию о собраниях в других городах Латвии найдёте здесь.

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