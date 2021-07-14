Дождались: на следующей неделе наконец станет прохладнее

До пятницы, 16 июля, сохраняется предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильной жаре до +34 градусов и тропических ночах.

Ожидается, что еще в субботу и воскресенье местами температура поднимется выше +30. Менее душно будет на побережье - из-за ветра с моря. Местами возможны и грозовые ливни.

С понедельника, 19 июля, в Латвию поступит более прохладный северо-западный воздух. Прогнозы, насколько упадет температура, пока различаются - возможен и антициклон с сухой погодой, и циклон с дождями.

Максимальная температура по крайней мере в некоторые дни не превысит +22...+27 градусов, а местами может опуститься и до +20 градусов.