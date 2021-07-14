Четыре самых распространенных риска для здоровья летом - как защитить себя и своих близких?

Фармацевт Apotheka Анна Кивлениеце объясняет, каковыми являются наибольшие риски для здоровья в летний сезон, и дает советы, как себя защитить.

"В жаркую погоду больше внимания принято уделять здоровью детей, пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями движений и нарушениями обмена веществ. Хотя эти группы и являются группами повышенного риска, настолько же важно внимательно относится к своему самочувствию и тем, кто чувствует себя здоровым и сильным.

К сожалению, опыт показывает, что в жару слишком часто проблемы также наживают молодые и активные люди, которые спешат насладиться летом, солнцем и переоценивают свои силы.

В жаркую погоду и особенно во время продолжительной жары каждый должен принимать особые меры предосторожности", - говорит Анна Кивлениеце.

Наиболее частые риски для здоровья:

Солнечный удар

Солнечный удар - это разновидность теплового удара, вызванного продолжительным пребыванием под прямыми солнечными лучами. В результате действия солнечного удара расширяются кровеносные сосуды головного мозга, вызывая застаивание крови, что в тяжелых случаях может вызвать разрыв кровеносных сосудов. Первыми признаками, свидетельствующими о солнечном ударе, являются внезапная слабость и сонливость, выделяется холодный пот, могут возникать головные боли или головокружение, а в отдельных случаях даже наблюдается рвота и потеря сознания.

Наиболее тяжело солнечный удар и перегрев переносят дети и пожилые люди - их терморегуляция организма или способность поддерживать постоянную температуру тела значительно слабее. Перегрева следует также опасаться и людям с избыточным весом и хроническими сердечными заболеваниями. Не рекомендуется чрезмерная физическая нагрузка, не следует курить и употреблять алкоголь.

Находясь на солнце, всегда нужно носить головной убор.

При подозрении на солнечный удар, пострадавшего следует перенести в прохладное или затененное место и положить ему на лоб прохладный влажный компресс или увлажненное полотенце. Пострадавшему следует дать попить прохладной воды и освободить от тесной одежды в области груди и шеи. О дальнейших действиях необходимо связаться с врачом, а при наблюдении серьезных симптомов, следует вызвать Бригаду скорой медицинской помощи.

Проблемы со здоровьем кожи

Солнце и жара могут негативно повлиять на здоровье кожи, а под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа стареет быстрее, появляется загар или даже ожоги, пигментные пятна и новые родинки. Хоть сегодня загар ассоциируется с модой и красотой, следует помнить, что любые изменения все равно являются повреждением кожи, и со временем на коже могут появиться различные злокачественные новообразования - каждый ожог кожи в несколько раз увеличивает риск развития рака кожи. Особенно осторожно к солнцу следует относиться людям со светлой кожей, рыжими волосами, множеством родинок и веснушек. Этот фототип кожи на солнце обычно не загорает, а быстро обгорает и ему присущ более высокий риск развития рака кожи.