Ср, 14.07.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен, об обязательной вакцинации

Четыре самых распространенных риска для здоровья летом - как защитить себя и своих близких?

ФОТО: Unsplash.com/Xavier Mouton Photographie

В этом году лето балует нас солнечной и теплой погодой и даже настоящим зноем. Наслаждаясь солнцем, следует помнить, что в жаркую погоду зачастую обостряются различные проблемы со здоровьем, поэтому важно обращать внимание на свое самочувствие и состояние здоровья, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. 

Фармацевт Apotheka Анна Кивлениеце объясняет, каковыми являются наибольшие риски для здоровья в летний сезон, и дает советы, как себя защитить.

"В жаркую погоду больше внимания принято уделять здоровью детей, пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями движений и нарушениями обмена веществ. Хотя эти группы и являются группами повышенного риска, настолько же важно внимательно относится к своему самочувствию и тем, кто чувствует себя здоровым и сильным.

К сожалению, опыт показывает, что в жару слишком часто проблемы также наживают молодые и активные люди, которые спешат насладиться летом, солнцем и переоценивают свои силы.

В жаркую погоду и особенно во время продолжительной жары каждый должен принимать особые меры предосторожности", - говорит Анна Кивлениеце.

Наиболее частые риски для здоровья:

Солнечный удар

Солнечный удар - это разновидность теплового удара, вызванного продолжительным пребыванием под прямыми солнечными лучами. В результате действия солнечного удара расширяются кровеносные сосуды головного мозга, вызывая застаивание крови, что в тяжелых случаях может вызвать разрыв кровеносных сосудов. Первыми признаками, свидетельствующими о солнечном ударе, являются внезапная слабость и сонливость, выделяется холодный пот, могут возникать головные боли или головокружение, а в отдельных случаях даже наблюдается рвота и потеря сознания.

Наиболее тяжело солнечный удар и перегрев переносят дети и пожилые люди - их терморегуляция организма или способность поддерживать постоянную температуру тела значительно слабее. Перегрева следует также опасаться и людям с избыточным весом и хроническими сердечными заболеваниями. Не рекомендуется чрезмерная физическая нагрузка, не следует курить и употреблять алкоголь.

Находясь на солнце, всегда нужно носить головной убор.

При подозрении на солнечный удар, пострадавшего следует перенести в прохладное или затененное место и положить ему на лоб прохладный влажный компресс или увлажненное полотенце. Пострадавшему следует дать попить прохладной воды и освободить от тесной одежды в области груди и шеи. О дальнейших действиях необходимо связаться с врачом, а при наблюдении серьезных симптомов, следует вызвать Бригаду скорой медицинской помощи.

Проблемы со здоровьем кожи

Солнце и жара могут негативно повлиять на здоровье кожи, а под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа стареет быстрее, появляется загар или даже ожоги, пигментные пятна и новые родинки. Хоть сегодня загар ассоциируется с модой и красотой, следует помнить, что любые изменения все равно являются повреждением кожи, и со временем на коже могут появиться различные злокачественные новообразования - каждый ожог кожи в несколько раз увеличивает риск развития рака кожи. Особенно осторожно к солнцу следует относиться людям со светлой кожей, рыжими волосами, множеством родинок и веснушек. Этот фототип кожи на солнце обычно не загорает, а быстро обгорает и ему присущ более высокий риск развития рака кожи.

"Безопаснее всего на солнце находиться в утренние часы, до 11.00, или после полудня, после 16.00, потому что тогда интенсивность солнца ниже. Желательно использовать солнцезащитный крем с соответствующим SPF, носить свободную светлую одежду, закрывающую тело, и головной убор с широкими краями. Следует помнить, что солнцезащитный крем необходимо обновлять после купания, поскольку часть фильтров смывается водой. В случае солнечного ожога кожу следует освежить влажным прохладным компрессом или термальной водой, следует нанести лечебные успокаивающие кремы", - говорит Анна Кивлениеце, фармацевт Apotheka.

Кроме того, воздействие солнца может обострить различные кожные заболевания, например, акне или розацеа.

УФ-лучи обладают дезинфицирующими свойствами, поэтому в случае акне они могут сначала улучшить состояние кожи, однако позднее оно опять ухудшится, поскольку солнце сушит кожу, способствуя образованию новых пигментных пятен и прыщей в местах угревой сыпи. Если на коже наблюдается акне, во время пребывания на солнце следует выбирать солнцезащитное средство, не являющееся комедогенным, а именно, не закупоривающим поры. B свою очередь, розацеа - хроническое воспалительное заболевание кожи, проявляющееся как покраснение кожи, расширенные кровеносные сосуды и жжение кожи - может существенно обостриться под воздействием солнечных лучей, поэтому длительное пребывание на солнце для пациентов с розацеа вообще нежелательно. В случае розаце кожу следует защищать от солнца в течение всего года, и особенно летом, потому что в это время интенсивность солнца намного выше.

Проблемы с венами

В жару вены расширяются, создавая большую нагрузку на венозные клапаны, в результате чего могут возникнуть застой крови, дискомфорт и боли в ногах. Такие факторы, как монотонная, стоячая или сидячая работа, малоподвижный образ жизни, наследственность, избыточный вес, возраст и слишком тесная несоответствующая одежда также способствуют развитию проблем со здоровьем вен. Хотя варикозное расширение вен чаще поражает женщин, оно также наблюдается и у мужчин.

Чтобы избежать заболеваний вен, следует стараться как можно больше двигаться и как можно меньше оставаться в неизменной стоячей или сидячей позе.

Находясь в транспортном средстве, следует воспользоваться возможностью встать или постоять, чтобы подвигаться и подвигать ногами. В жаркую погоду необходимо пить достаточное количество жидкости, избегать употребления алкоголя, пригодятся также и компрессионные носки, а профилактически можно принимать пищевые добавки для укрепления стенок вен.

Нарушения здоровья сердца

В жару кровеносные сосуды расширяются, в результате чего может понизиться артериальное давление и ускориться сердцебиение. Кроме того, при усиленном потоотделении теряются жидкость и минеральные вещества, которые важно восполнять дополнительно. Особенно важно это для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия и сердечная недостаточность. Первыми симптомами, требующими особого внимания, являются головокружение, слабость, обморок.

В таком случае сначала следует выпить жидкость, затем следует присесть или прилечь, чтобы не потерять сознание.

"В жаркую погоду желательно избегать чрезмерных физических нагрузок. Ситуацию также могут усугублять употребление алкогольных напитков и чрезмерное употребление соли и кофе. В рацион следует включать достаточное количество антиоксидантов, которые легко восполнить, употребляя в пищу местную сезонную зелень – салат, лук, шпинат. Также необходима pегулярная физическая активность, но ею лучше заниматься в те часы, когда температура воздуха является комфортной, или если есть возможность находиться в тени", - подчеркивает фармацевт Анна Кивлениеце.

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