Признаки, свидетельствующие о нехватке воды в организме

О том, что свидетельствует о нехватке воды в организме, рассказывает Good House.

Сухость во рту и потрескавшиеся губы - это явный признак, так как слизистые реагируют на обезвоживание первыми.

- это явный признак, так как слизистые реагируют на обезвоживание первыми. Частые головные боли - с утра или вечером: боль не очень сильная (чтобы принимать обезболивающее), но и не такая уж незаметная.

- с утра или вечером: боль не очень сильная (чтобы принимать обезболивающее), но и не такая уж незаметная. Частое низкое давление , а при резком подъеме, например, с кровати - в глазах темнеет .

, а при резком подъеме, например, с кровати - . Темные круги и отеки под глазами: это значит, что организм перешел в режим сохранения воды.

это значит, что организм перешел в режим сохранения воды. Сухая и недостаточно эластичная кожа: если собрать на предплечье в скадку и отпустить - еще несколько секунд будут видны морщинки.

если собрать на предплечье в скадку и отпустить - еще несколько секунд будут видны морщинки. Вы часто моргаете, жмуритесь и трете глаза. Все потому, что они тоже пересохли.

Все потому, что они тоже пересохли. Вы мало потеете, вам редко нужен дезодорант. Радоваться рано: это значит, что организм вам кричит о том, что потеть ему особенно нечем.

вам редко нужен дезодорант. Радоваться рано: это значит, что организм вам кричит о том, что потеть ему особенно нечем. Вы плохо соображаете, даже выполняя рутинную работу. Снижение уровня гидратации влечет за собой снижение умственных способностей.

даже выполняя рутинную работу. Снижение уровня гидратации влечет за собой снижение умственных способностей. Вы быстро устаете и ощущаете утомление и желание полежать, часто вялы и сонливы.

и ощущаете утомление и желание полежать, часто вялы и сонливы. У вас хрустят суставы , а значит - в суставной сумке не хватает жидкости.

, а значит - в суставной сумке не хватает жидкости. Даже при малых физических нагрузках у вас бывают мышечные спазмы.

Что еще свидетельствует о нехватке воды в организме?

Ошибочным является мнение, что о нехватке воды в организме свидетельствует жажда. Она возникает только тогда, когда уже началась дегидратация. О недостатке воды в организме сигнализируют также изменение настроения и медленная реакция, сухость носовой полости, моча темного цвета, слабость и усталость, сухие или потрескавшиеся губы и головная боль.