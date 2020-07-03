Съесть, чтобы утолить жажду: 15 продуктов с высоким содержанием воды

Салат Айсберг - 95,64% воды

На самом деле в листьях этого салата нет ничего другого, кроме воды. В других видах салатов - например, в римском - намного больше питательных веществ. Но у Айсберга есть одно неоспоримое преимущество - очень низкая калорийность (только 1 единица на один средний лист), пишет портал Good house.

Сельдерей - 95,43% воды

Сельдерей - также отличный выбор в борьбе с лишними калориями. Кроме того, организму легче получить воду из овощей, чем из листьев салата!

Редис - 95,27% воды

Этот овощ богат антиоксидантами, витаминами и минералами, которые улучшают состояние пищеварительной системы и помогают организму в борьбе с различными инфекциями.

Огурцы - 95,23% воды

Дольки огурцов на глаза - классический ритуал по уходу за кожей лица в домашних условиях. Однако при приеме в пищу этот продукт еще и поможет организму получить воду! В виде бонуса - полезные вещества, такие как витамин К, калий и магний.

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Цуккини - 94,79% воды

Чемпион по содержанию воды и клетчатки. В то же самое время калорий в этом овоще так мало, что его можно есть и ночью!

Томаты - 94,52% воды

Несколько причин, чтобы полюбить томаты - и дело не только в жидкости! Томаты также улучшают кровообращение, уменьшают риск инсульта и сердечного приступа, а также помогают предотвратить развитие остеопороза.

Сладкая паприка, или болгарский перец - 93,89% воды

В этом перце, независимо от сорта, много воды. К тому же овощ богат клетчаткой, калием и витамином С!

Баклажан - 92,3% воды

Употребляя баклажаны, вместе с водой вы получите хорошую дозу полезной клетчатки, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Цветная капуста - 92,07% воды

Может показаться, что цветная капуста не особо сочный овощ, однако она включена в топ-10 лучших продуктов с высоким содержанием воды. Кроме того, в ней много полезных веществ, в том числе - витамин B4, который играет важную роль в метаболизме и деятельности нервной системы.

Арбуз - 91,45% воды

Удивительно, но в первой десятке арбуз занимает последнее место. Без сомнений, в нем много воды, но в то же время он содержит и важный антиоксидант - ликопин, который уменьшает риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Шпинат - 91,4% воды

Помимо воды, в листьях шпината содержатся кальций, магний и калий - элементы, необходимые для наших костей.

Клубника - 90,95% воды

И вкусно, и полезно! Эта ягода богата антиоксидантами. Ученые заявляют, что потребление клубники уменьшает риск болезни Альцгеймера и гипертонии.

Маленькая Baby морковь - 90,35% воды

Эти малыши содержат намного больше воды в отличие от обычной моркови. И это единственное различие. Морковь полезна в любом виде и является хорошим источником витамина А и бета-каротина, которые необходимы для наших глаз и кожи.

Канталупа (мускусная дыня) - 90,15% воды

Одна порция содержит лишь 46 калорий и целый грамм полезной клетчатки. И это не говоря о впечатляющей дозе витамина А!

Грейпфрут - 90% воды