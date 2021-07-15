Чт, 15.07.2021
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В Даугавпилсе на пешеходном переходе водитель сбил женщину с младенцем

ФОТО: LETA

В среду, 14 июля, в Даугавпилсе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с младенцем в коляске, сообщила представитель Управления Государственной полиции (VP) Латгальского региона Ольга Васильева.

По предварительным данным, в Даугавпилсе на пересечении улиц Пушкина и Гродняс мужчина 1955 года рождения на автомобиле Dacia сбил на пешеходном переходе женщину 1986 года рождения с младенцем 2020 года рождения.

Во время аварии ребенок находился в детской коляске.

В аварии пострадали женщина и ребенок, поэтому их доставили в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящее время полиция продолжает выяснение обстоятельств.

Вчера, 14 июля, в Латвии зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 28 человек, что значительно больше, чем в обычные дни.

Трое пострадавших были пешеходами, девять - велосипедистами.

Составлено десять протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 24 - за агрессивное вождение, 227 - за превышение скорости, а всего за различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 546 протоколов.

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