В Даугавпилсе на пешеходном переходе водитель сбил женщину с младенцем

По предварительным данным, в Даугавпилсе на пересечении улиц Пушкина и Гродняс мужчина 1955 года рождения на автомобиле Dacia сбил на пешеходном переходе женщину 1986 года рождения с младенцем 2020 года рождения.
Во время аварии ребенок находился в детской коляске.
В аварии пострадали женщина и ребенок, поэтому их доставили в ближайшее медицинское учреждение.
В настоящее время полиция продолжает выяснение обстоятельств.
Вчера, 14 июля, в Латвии зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 28 человек, что значительно больше, чем в обычные дни.
Трое пострадавших были пешеходами, девять - велосипедистами.
Составлено десять протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 24 - за агрессивное вождение, 227 - за превышение скорости, а всего за различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 546 протоколов.