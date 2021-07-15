"Удачное" фото: в трех британцев во время съемки селфи ударила молния

Рэйчел рассказала Би-би-си, что тройка отправилась из Беркшира, чтобы встретиться со своей тетей. По пути тройка посетила туалет. Вернувшись из помещений, Рэйчел подошла к деревьям, под которыми ее брат и сестра укрылись от грозы.

В этот момент трио решило сделать селфи, но в момент съемки в них ударила молния.

Прохожие помогли троице подняться на ноги до того, как приехали медики и доставили их в больницу. Семье сказали, что, причиной удара молнии по троице, возможно, стала титановая пластина в руке Изабеллы после велоаварии в прошлом году.

Родственники госпитализированы для лечения ожогов. Через несколько часов их выписали.

В разговоре с BBC, 23-летняя Изабелла сказала: "Снимок, на котором запечатлены мы в момент, когда в нас ударила молния, был сделан в 17:05. Внезапно я оказалась на земле и больше ничего не слышала".