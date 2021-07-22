Милли Бобби Браун - звезда уже культового сериала с подростками. Но что мы о ней знаем?

Ее знают по роли девочки по имени Одиннадцать. В свою очередь, она намного больше, чем всего-лишь звездная роль - самая молодая персона в списке Time 100 и самый молодой посол доброй воли ЮНИСЕФ. Пока не вышел 4-й сезон "Очень странных дел" - самое время познакомиться ближе!

Семья

Милли Бобби Браун появилась на свет 19 февраля 2004 года в Марбелье, Испания. Когда девочке было 4 годика, семья перебралась жить в Великобританию, а еще через четыре года - в США.

Семья у Милли большая: у актрисы есть еще две сестры и один брат. Родители звезды - Келли и Роберт Брауны - по профессии риелторы.

Кино

Первые шаги в актерстве Милли начала делать еще в рекламных роликах, а также в эпизодах сериалов, но большая слава, естественно, пришла к ней после исполнения главной роли в проекте от Netflix "Очень странные дела".

Роль молчаливой девочки по имени Одиннадцать со способностью к телекинезу принесла Милли более 20 номинаций в различных премиях, предложения ролей, контракт с модельным агентством IMG Models, а также участие в съемках клипа музыканта Sigma.

Трейлер "Очень странных дел"

Кроме того, Браун вместе с коллегами по сериалу получила награду за лучший актерский состав в драматическом сериале. А в 2018 году она победила в номинации "Лучшая актриса" от MTV Movie Awards.

К слову, Милли часто сравнивают с другой актрисой в юности - Натали Портман в начале карьеры.

В 2018 году вышел 2-й сезон "Очень странных дел", за которым последовал 3-й сезон сериала, а также блокбастер "Годзилла 2: Король монстров".

ФОТО: AFP/SCANPIX

В сентябре прошлого года состоялась премьера мистического детектива "Энола Холмс", в котором актриса получила главную роль и сыграла на одной площадке с Сэмом Клафлином ("До встречи с тобой"), Генри Кавиллом ("Человек из стали" и "Ведьмак") и Хеленой Бонем Картер ("Комната с видом", "Там, где даже ангелы боятся появиться").

Моделинг

В 2016 году Браун оказалась практически на всех обложках модных журналов. Среди тех, с кем уже успела посотрудничать девушка - Calvin Klein by Appointment, Louis Vuitton, Moncler.

В свою очередь, стиль актрисы не раз был отмечен модными изданиями, а французский Vogue и вовсе присвоил ей статус фэшн-иконы.

Личная жизнь

Долгое время поклонники предполагали, что между Милли и ее коллегой по съемочной площадке Финном Вулфардом любовь. Однако оказалось, что они лишь друзья, несмотря и на первый поцелуй с Финном, который был на съемочной площадке.

С коллегами из "Очень странных дел" - Дэвидом Харбором и Финном Вулфардом ФОТО: AFP/SCANPIX

В феврале 2018 года стало известно, что Милли встречается с певцом Джейкобом Сарториасом. Поклонники начали подозревать об этих отношениях еще раньше - благодаря соцсетям. Уже в августе того же года пара рассталась, но ребята отметили, что сохранили дружеские отношения.

Среди тех, с кем девушке приписывали романы, были и Ромео Бекхэм (говорили даже, что выбор сына оценила сама Виктория Бекхэм), и игрок в регби Джозеф Робинсон.

Но самая скандальная история случилась в июле этого года: блогер Хантер Эхо (наст. имя - Хантер Экимович) во время прямого эфира в Instagram заявил, что какое-то время жил вместе с актрисой в течение восьми месяцев. На этом его рассказ не закончился.

Во время трансляции прозвучало немало резких фраз в адрес Милли, касающихся личной и сексуальной жизни бывшей пары. В комментариях один пользователь написал: "Милли была ребенком", а второй ответил, что "этот ребенок знает, как сосать член". Экимович начал смеяться и ответил: "О да, она знает".

Зрители обвинили блогера в груминге (создание доверительных отношений с ребенком или подростком с целью его сексуальной эксплуатации). Экимович спорить не стал: "Да нет, я действительно ее грумил", при этом он неоднократно повторял, что отношения начались с согласия обеих сторон, а родители Милли о них знали.

После трансляции блогер столкнулся с масштабной критикой. Издание The Daily Beast сообщало о появлении петиции о его аресте, а пользователи соцсетей стали активно критиковать его. Гнев общественности пал и на родителей актрисы, допустивших отношения. Блогеру же пришлось удалить свой аккаунт в Instagram, а менеджеры Милли опровергли заявления Хантера, но сам факт отношений не комментировали.

"К черту Хантера Эко и его гребаных дружков за сексуализацию несовершеннолетней и обвинение жертвы. И точно так же к черту сраных родителей Милли Бобби Браун за то, что не считают ее за человека и не дорожат ее безопасностью в 16 лет, а только используют для зарабатывания денег!"

fuck hunter echo AND his bitch ass friends for sexualizing a minor & victim blaming, & just as equally fuck millie bobby brown’s shitty parents for not caring about her as a human being and not looking out for her safety at 16, & only using her for her hard-earned money! — mads (@mads_78) July 13, 2021

"Хантер Эко (20 лет) буквально ХВАСТАЕТСЯ сексуальным насилием над Милли Бобби Браун (16 лет) в прямом эфире Instagram"

hunter echo (20) literally BRAGGING about sexually assaulting millie bobby brown (16) on instagram live pic.twitter.com/klnTjr8EQ1 — carter (@prncessboca) July 13, 2021

Сама актриса, которая сейчас, согласно слухам, встречается с сыном Джона Бон Джови, никак не комментировала ситуацию.

(На фото выше - Милли и Джейк Бон Джови)

14 июля Экимович записал ролик в TikTok с извинениями за "инцидент с трансляцией".

Это далеко не первый скандал, связанный с Браун. В июне 2018 года Милли стала объектом нескольких гомофобных мемов в Twitter, в которых ей приписывали оскорбительные высказывания. А пошла эта волна с поста одной пользовательницы, которая утверждала, что актриса якобы отказала ей в совместном снимке из-за ее ориентации. Из-за скандала Браун удалила свой аккаунт в Twitter.

После этого актриса заявила:

"Меня учили, что если ты не можешь сказать ничего хорошего, то лучше не говорить вообще. В мире не должно быть места для травли, и я не собираюсь терпеть это, как и не должен никто из вас".

Что сейчас?

Планировалось, что в этом году мы увидим 4-й сезон "Очень странных дел", однако из-за пандемии и ее последствий премьеру пришлось перенести на 2022 год.

Тизер-трейлер 4-го сезона "Очень странных дел"

В свою очередь, весной вышел боевик "Годзилла против Конга", где Милли сыграла на одной площадке с Александром Скарсгардом ("Большая маленькая ложь"), Джулианом Деннисоном ("Дэдпул 2") и Эйсой Гонсалес ("Малыш на драйве").

Что еще?