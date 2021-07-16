Под Сигулдой продолжается тушение пожара; могут потребоваться дополнительные силы

К полуночи 16 июля горение на месте происшествия продолжалось внутри периметра, а у станции Силциемс и в карьере Силциемс пожарные продолжают тушение.

За ситуацией также будет следить Государственная лесная служба, которая вместе с VUGD оценит ситуацию утром в субботу и примет решение о дополнительных ресурсах.

Контекст

Напоминаем: в Инчукалнсе в нескольких местах возле железной дороги горела сухая трава, также загорелся лес возле Лорупе, недалеко от Сигулды, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вчера днем ​​в VUGD поступило три звонка из Сигулдского края, где в нескольких местах вдоль железной дороги горела сухая трава. Звонки поступили в 15:14, 15:24 и 15:53.

Позже поступил еще один звонок о пожаре в лесу у Лорупе, недалеко от Сигулды.

По словам Витолы, тушением пожаров занимаются сотрудники VUGD, Инчукалнского добровольного пожарного общества и Государственной лесной службы. К месту происшествия также отправили пожарный поезд.

Площадь пожара еще уточняется.

На вопрос, мог ли пожар возникнуть при торможении поезда, представители Pasažieru vilciens ответили, что в отличие от электропоездов, дизель-поезда имеют тормозную систему, которая не создает искр, передает TV3 ziņas.

По сообщению VUGD, лес горит также у железнодорожных станций Эгльупе и Силциемс. В настоящее время на месте происшествия в Сигулдском крае работают 17 пожарных VUGD. Привлекаются дополнительные ресурсы. Также используется дрон.

В Сигулде на улице Швейцес пожар удалось ликвидировать, там загорелась сухая трава. Ресурсы перенаправляются в другие места.

Siguldā, Šveices ielā likvidēts ugunsgrēks, kur dega sausā zāle 1 hektāra platībā, informē @ugunsdzeseji. Resursi tiek pārvirzīti uz citām dzēšanas vietām.

Plkst. 16.31 saņemts izsaukums uz Siguldas novada Nurmižiem, kur arī deg sausā zāle pie dzelzceļa. https://t.co/5sjZvb6zrF — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 16, 2021

В 16:31 поступил звонок из Нурмижи в Сигулдском крае, где также горела сухая трава у железной дороги, сообщает VUGD.

Витола отметила, что в Сигулдском районе на участке железной дороги с 45-го по 51-й километр горение распространяется в направлении леса по обе стороны железной дороги. В 18:02 на месте происшествия начал работать пожарный поезд. В работах по пожаротушению также был задействован вертолет вооруженных сил. На месте происшествия также работали 38 пожарных VUGD с девятью цистернами и водовозами.

Как сообщил агентству LETA заместитель начальника управления лесов и охраны окружающей среды Государственной лесной службы (VMD) Зигмунд Яункикис, в настоящее время пожар распространился на обе стороны, от Эгльупе до Сигулды. Ожидается, что на помощь прилетит вертолет Национальных вооруженных сил (NBS).

Яункикис признался, что площадь горения довольно большая, но точно сказать можно будет только после тушения пожара.

Из-за пожара были отменены несколько железнодорожных рейсов по маршруту Рига - Сигулда

Из-за пожара было отменено и приостановлено несколько рейсов поездов по маршруту Рига - Сигулда, сообщает VAS Latvijas dzelzceļš.