За участие в убийстве 11 тысяч человек: В Германии судят 96-летнюю женщину. Как это связано с Латвией?

В пятницу, 16 июля, районный суд округа Итцехоэ начал предварительное разбирательство в отношении 96-летней подозреваемой, обвиняемой в причастности к 11 000 убийств, сообщила представитель суда.

Судебный процесс планируется начать 30 сентября.

Дело будет рассматриваться судом по делам несовершеннолетних, поскольку обвиняемому на момент совершения преступления было 18 или 19 лет.

"Обвиняемой было предъявлено обвинение в оказании помощи администраторам лагеря в систематических убийствах заключенных в период с июня 1943 года по апрель 1945 года, когда она выполняла обязанности стенографиста и машинистки в офисе командира бывшего концентрационного лагеря Штуттгоф", - заявил суд.

Большая палата Третьего суда по делам несовершеннолетних признала наличие разумных подозрений в том, что подозреваемая своими действиями способствовала совершению 11 387 убийств и семи покушений на убийство.

Однако представитель суда подчеркнул, что каждый обвиняемый должен считаться невиновным до вынесения окончательного приговора.

Свидетельница

Как в прошлом году сообщала новостная программа Tagesschau общественной телекомпании ARD, обвиняемая несколько раз допрашивалась в качестве свидетеля.

В 1954 году она показала, что через ее руки проходила вся переписка со штабом Экономического управления СС, и что командир лагеря Пауль Вернер Хоуп каждый день диктовал ей письма и радиограммы.

В то время она утверждала, что ничего не знала о нацистской системе убийств, жертвами которой стали десятки тысяч человек во время ее пребывания в Штуттгофе.

Связь с Латвией

В концентрационном лагере Штуттгоф, созданном нацистами в 1939 году недалеко от того места, где тогда был Данциг (ныне Гданьск, Польша), убили около 65 000 заключенных.