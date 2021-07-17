В России лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда. Есть погибшие

Лобовое столкновение произошло на путях необщего пользования на 51 километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга.

В результате столкновения с рельсов сошли больше 90 вагонов, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, также есть пострадавшие и жертвы - травмы получили два члена локомотивной бригады, двое погибли.