Сб, 17.07.2021
Матис спас жизнь мне, моей жене и моему ещё нерождённому сыну. Если бы эта ракета не попала в него, она бы точно поразила еще 50 человек. Он умер как герой. Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист
Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист

В России лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда. Есть погибшие

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В Амурской области России столкнулись два грузовых поезда, сообщает "Медуза" со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Лобовое столкновение произошло на путях необщего пользования на 51 километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга.

В результате столкновения с рельсов сошли больше 90 вагонов, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, также есть пострадавшие и жертвы - травмы получили два члена локомотивной бригады, двое погибли.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Следователи провели осмотр места столкновения.


НАВЕРХ
Back