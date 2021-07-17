В России лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда. Есть погибшие
В Амурской области России столкнулись два грузовых поезда, сообщает "Медуза" со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
В Амурской области России столкнулись два грузовых поезда, сообщает "Медуза" со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
Лобовое столкновение произошло на путях необщего пользования на 51 километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга.
В результате столкновения с рельсов сошли больше 90 вагонов, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, также есть пострадавшие и жертвы - травмы получили два члена локомотивной бригады, двое погибли.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Следователи провели осмотр места столкновения.