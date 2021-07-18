Тише едешь - дальше будешь! Не всем приходит в голову эта поговорка, когда речь заходит о вождении. К 9 июня 2021 года уже зафиксировано 33 716 нарушений скорости. "Эта тенденция неизменна, потому что, возможно, политика штрафов за определенные нарушения недостаточно мотивирует, чтобы их не совершать", - сказала порталу Apollo представитель Государственной полиции Лина Кальке.

Если сравнить статистику за последние три года (с 2018 по 2020 год), тенденция превышения скорости относительно постоянна, количество нарушителей все еще довольно велико. В 2018 году в стране было зарегистрировано 72 931 нарушитель, в 2019 году - 82 919, а в 2020 - 78 046, - сообщили в полиции.

"Есть водители, которые не считают, что несоблюдение правил ставит под угрозу как их самих, так и других автоводителей, уровень штрафа для них недостаточен, чтобы удержать от нарушения", - сказала Кальке.

"Следует иметь в виду, что должен быть усилен и потенциал полиции по мониторингу дорожного движения.

Для отслеживания движения используются различные технические средства, например, фоторадары. В полиции считают, что необходимы дальнейшие технические вложения".

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В 2020 году с помощью стационарных фоторадаров было зафиксировано 278 398 превышений скорости, с помощью мобильных фоторадаров - 83 658.

Самые безрассудные нарушители скорости, обнаруженные фоторадарами в первой половине 2021 года

Стационарный фоторадар на трассе Рига-Вентспилс (A10) на 16-м километре в направлении Риги зафиксировал самое крупное нарушение скорости - водитель BMW X5 проехал на скорости 212 км/ч вместо разрешенных 90.

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На 12 км/ч от владельца BMW отстает водитель AUDI A5, которого запечатлел мобильный фоторадар на 36,4 километре дороги Рига - Бауска - Литва (A7), разрешенная скорость на которой составляет 90 км/ч.

А на 24,6 километре трассы Рига - Даугавпилс - Краслава - граница Беларуси (Патарниеки) (A6), в сторону Риги, водитель автомобиля BMW 318 ехал на скорости 191 км/ч вместо разрешенных 70.

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Хотя у Госполиции нет статистики о том, какие марки автомобилей чаще всего превышают разрешенную скорость, изучив статистику, портал Apollo.lv пришел к выводу, что среди самых быстрых марок автомобилей однозначно снова и снова появляется BMW.

В первом полугодии этого года BMW 330 на 11,7 километре трассы Улброка - Огре (Р5) ехал на скорости 176 км/ч, при разрешенных 90. Аналогичное нарушение зафиксировал фоторадар на трассе Рига - Вентспилс (A10), на 16-м километре в направлении Риги, водитель находился за рулем BMW X5.

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230 км/ч вместо разрешенных 90

В 2020 году стационарные фоторадары зафиксировали не одного нарушителя в населенных пунктах - самый быстрый из них "пролетел" на автомобиле BMW 518d у Светциемса со скоростью 168 км/ч вместо разрешенных 50. В Адажском крае вместо разрешенных 50 км/ч водитель Mercedes ехал со скоростью в 166.

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Вне населенных пунктов ситуация становится гораздо опаснее - в прошлом году фоторадар на трассе Рига - Сигулда - граница Эстонии (Вецлайцене) (A2), на 15,5 километре в направлении Сигулды зафиксировал автомобиль марки BMW 540, ехавший со скоростью 230 км/ч вместо разрешенных 90.

Также на 73,1 километре трассы Рига (Балтэзерс) - граница Эстонии (Айнажи) (A1) автомобиль Mercedes Benz S350 ехал на скорости 217 км/ч, а закрывает этот "топ" сорвиголов 2020 года водитель Porsche Panamera 4S, который на Вентспилсском шоссе на 16-м километре по направлении в Ригу ехал на скорости 193 км/ч вместо разрешенных 90.

Штрафные меры

Самый большой штраф предусмотрен за превышение скорости более 60 километров в час, отмечает Кальке.

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Превышение разрешенной скорости вне населенного пункта более чем на 60 километров в час на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях максимальной массой не более 7,5 тонн, влечет наложение штрафа от 72 до 96 единиц денежного штрафа, т.е. от 360 до 480 евро и шестимесячный запрет на использование водительских прав.

Превышение разрешенной скорости в населенных пунктах более чем на 60 километров в час на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях максимальной массой не более 7,5 тонн - влечет наложение штрафа от 108 до 136 единиц денежного штрафа, т.е. от 540 до 680 евро и 12-месячный запрет на использование водительских прав.