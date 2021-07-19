В Эстонии горуправа установила камеры возле мусорников для поимки нарушителей, один уже попался

Служба по связям с общественностью городской управы сообщила, что к контейнерам, расположенным на углу бульвара Калеви и улицы Ляэне, принесли даже унитаз.

"Если кто-то видел изображенного на фотографии человека, сбрасывающим мусор также в другом не предназначенном для этой цели месте, просим сообщить об этом в службу охраны прядка города по адресу электронной почты korrakaitse@parnu.ee", - обратилась горуправа к местным жителям.

Общественные контейнеры для упаковочных отходов принадлежат организациям, которые занимаются вторичным использованием, и в них можно положить только те отходы, которые указаны на информационном листке на контейнере. Для другого мусора есть контейнер у дома или его нужно вывозить в пункт или станцию приема отходов.

Отходы в Пярну можно вывезти на станцию приема отходов на Раба, 39, а также в пункты по приему отходов, который находятся за домом Метса, 1, у пешеходного моста через реку Сауга и на углу бульвара Калеви и улицы Ляэне.