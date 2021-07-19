В Эстонии горуправа установила камеры возле мусорников для поимки нарушителей, один уже попался

Служба по связям с общественностью городской управы сообщила, что к контейнерам, расположенным на углу бульвара Калеви и улицы Ляэне, принесли даже унитаз.
"Если кто-то видел изображенного на фотографии человека, сбрасывающим мусор также в другом не предназначенном для этой цели месте, просим сообщить об этом в службу охраны прядка города по адресу электронной почты korrakaitse@parnu.ee", - обратилась горуправа к местным жителям.
Общественные контейнеры для упаковочных отходов принадлежат организациям, которые занимаются вторичным использованием, и в них можно положить только те отходы, которые указаны на информационном листке на контейнере. Для другого мусора есть контейнер у дома или его нужно вывозить в пункт или станцию приема отходов.
Отходы в Пярну можно вывезти на станцию приема отходов на Раба, 39, а также в пункты по приему отходов, который находятся за домом Метса, 1, у пешеходного моста через реку Сауга и на углу бульвара Калеви и улицы Ляэне.
Согласно Закону об отходах, в Эстонии физическому лицу за выброс мусора в неположенном месте может грозить штраф до 800 евро, а юридическому лицу - до 20 000 евро. Зеленые биоразлагаемые пакеты, заполненные садовыми отходами, вывозят бесплатно, если человек сообщает об этом Ragn Sells, оставлять пакеты на улице без уведомления компании по утилизации отходов является проступком.