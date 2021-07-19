Правительства нескольких стран использовали шпионское ПО для слежки за журналистами и активистами

Список, просочившийся в СМИ, содержит около 50 000 телефонных номеров и их владельцы, похоже, интересовались клиентами NSO Group.

Непонятно, откуда взялся этот список и сколько телефонов было взломано на самом деле.

Шпионское ПО Pegasus заражает смартфоны, позволяя заинтересованным сторонам получать сообщения, фотографии, электронные письма, записывать разговоры и тайно активировать микрофоны и камеры.

СМИ, занимающиеся расследованиями, выявили не менее 1000 человек в более чем 50 странах, включенных в список утечек.

Среди них политики и государственные деятели, бизнес-лидеры, активисты, члены королевских семей арабских государств.

В список также входят более 180 журналистов, в том числе корреспонденты CNN и Al Jazeera, а также работники New York Times.

Большинство телефонных номеров находится в десяти странах: Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане, Бахрейне, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, Руанде, Саудовской Аравии и Венгрии.

Официальные представители этих стран, когда с ними связались СМИ, участвовавшие в расследовании отрицали, что использовалась программу Pegasus.