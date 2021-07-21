Коронавирус в мире: миллионы лишних смертей в Индии, 50 млн заражений в Европе

Избыточная смертность в Индии за время пандемии может достигать пяти миллионов; Европа перевалила за 50 млн заражений; японский ученый говорит, что карантинный пузырь Олимпиады в Токио уже лопнул. Главное о коронавирусе на сегодня.
Число заразившихся коронавирусом на планете с самого начала пандемии составляет 192 млн человек. От вируса, по официальным подсчётам, скончались более 4 млн 115 тысяч человек. Число сделанных прививок - почти 3,7 млрд, полностью вакцинированы более миллиарда жителей Земли.
Избыточная смертность в Индии за время пандемии, по подсчетам американских и индийских экспертов, может составлять почти пять миллионов, и это на порядок больше, чем официальное число смертей от ковида в стране.
Вашингтонский аналитический Центр глобального развития при участии бывшего главного экономического советника правительства Индии Арвинда Субраманяна подсчитал, что с начала пандемии и до июня этого года включительно число смертей в Индии превысило обычные показатели "мирных" лет на 3,4 - 4,9 млн человек.
По официальной статистике, в Индии от коронавируса умерли 415 тысяч человек, но очень многие специалисты, как и местная пресса, говорят, что власти просто не способны заметить и учесть все смерти от ковида, особенно в сельской местности, где живут сотни миллионов индийцев.
В то же время авторы доклада не утверждают, что все эти миллионы лишних смертей не обязательно напрямую связаны с коронавирусом - таких данных просто нет.
В мае, во время мощной волны пандемии, в Индии, только по официальной статистике, от ковида умерли 170 тысяч человек; крематории и площадки для сжигания покойников не справлялись с потоком тел, и из Ганга вылавливали плывущие по реке трупы.
Европа стала первой частью света, где число заражений коронавирусом перевалило за 50 млн - об этом сообщает ведущее собственные подсчеты агентство Рейтер.
Внутри Европы по числу инфицированных ожидаемо лидирует самая большая по населению страна, Россия - почти шесть миллионов случаев.
Лидерство Европы, вероятно, объясняется тем, что в ней в среднем лучше, чем в большинстве регионов мира, налажены тестирование и учет. В Северной Америке дела с этим тоже обстоят неплохо, и там - примерно 38 млн заражений (США - 34,1 млн, Мексика - 2,66 млн, Канада - 1,46 млн).
Сейчас по Европе идет новая волна пандемии, подгоняемая штаммом "Дельта", который более заразен, чем прежние штаммы. Каждые примерно восемь дней число заразившихся увеличивается на один миллион. Умерших в Европе за все время пандемии - 1,3 млн, то есть почти треть всех официально учтенных жертв ковида в мире.
Пузырь вокруг олимпийцев, возможно, лопнул
Оболочка карантинного пузыря, в котором надеялись держать участников Олимпиады в Токио ее организаторы, уже пробита, и вирус может начать распространяться по Японии - так считает бывший директор Института здоровья населения при Королевском колледже Лондона Кендзи Сибуя.
Организаторы Олимпиады во вторник сообщили, что среди спортсменов и других участников Олимпиады с 1 июля обнаружены 67 носителей коронавируса. Открытие Олимпиады запланировано на эту пятницу. Игры пройдут без болельщиков на трибунах.
Кендзи Сибуя, выступавший за новый перенос Олимпиады-2020, во вторник заявил, что бодрые заявления организаторов Олимпиады в духе "все под контролем" не отражают реальность и только злят японцев.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на прошлой неделе сказал, что система тестирования и помещения в карантин сведет риск распространения вируса олимпийцами к нулю.
Случаи заражения, связанные с прибывшими на Олимпиаду, обнаружены как в Олимпийской деревне, так и за ее пределами; в самом Токио сейчас введен локдаун и регистрируется до полутора тысяч случаев в день, и, по одному из последних опросов, 55% японцев за считанные дни до начала Олимпиады считают, что ее все-таки следует отменить.
Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто на вопрос журналистов, возможна ли отмена или перенос Олимпиады, сказал лишь, что организаторы продолжат следить за числом положительных результатов тестов.
Австралия гораздо более жестко, чем большинство других стран, борется с вирусом, и локдауны там вводят в ответ на единицы и десятки, а не тысячи новых случаев. Во вторник новые ограничения ввел штат Южная Австралия - там обнаружили пять новых случаев.
Локдауны остаются в силе и в разных частях штата Новый Южный Уэльс, и во всем штате Виктория. Всего в домашней самоизоляции сейчас сидят более 14 миллионов австралийцев, то есть больше половины населения страны.
Всего в Австралии от ковида умерли 915 человек; сейчас в больницах, в том числе в палатах интенсивной терапии, лежат несколько десятков человек.