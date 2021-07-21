Фото ⟩ Новая информация об убийстве футбольного агента Беззубова

По данным Firmas.lv, Борисов и Агапитов являются соучредителями спортивного клуба. Борисов подтвердил, что на фото, которое распространяла Госполиция, запечатлен его коллега из спортклуба.

Иван Агапитов. ФОТО: Valsts policija

Борисов слышал об убийстве Беззубова, но не верил в причастность Агапитова.

"Он не убийца. Иван - отличный человек", - сказал Борисов,

добавив, что он был удивлен информацией, опубликованной полицией.

При этом Борисов признал, что несколько месяцев не мог связаться с Агапитовым по телефону, потому что его телефон был выключен. Последний раз они встречались зимой.

По данным Firmas.lv, в 2019 году Агапитов также владел SIA EmmeTT.

Денис Коняшкин. ФОТО: Valsts policija

О втором разыскиваемом известно не так много - единственное, некий Денис Коняшкин 1975 года рождения заключил брачный договор у нотариуса в Риге в конце 2019 года о разделе всего имущества.

Как уже сообщалось, в делопроизводстве Управления криминальной полиции Госполиции Рижского региона находится уголовный процесс по факту умышленного убийства Романа Беззубова при особо отягчающих обстоятельствах, организованного группой с применением огнестрельного оружия, которое было совершено 14 апреля 2021 года на улице Гунара Астрас, 8b, в Риге.

Государственная полиция по подозрению в совершении убийства разыскивает двух запечатленных на фото мужчин - Ивана Агапитова 1967 года рождения и Дениса Коняшкина 1975 года рождения.

В случае, если вы опознали какого-то из этих мужчин и вам известно их местонахождение или же любая другая ценная для следствия информация, стражи порядка призывают незамедлительно звонить по номеру телефона 28601498 или писать на электронную почту: kipinfo21@vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

Кроме того, и самих объявленных в розыск мужчин призывают добровольно явиться в полицию.

Госполиция предупреждает: эти люди могут быть опасны и, возможно, вооружены, поэтому не нужно пытаться задержать их собственными силами - если вы их встретили, незамедлительно звоните в полицию!

Стражи порядка также напоминают, что лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Галерея: Место преступления

Как сообщалось, Роман Беззубов был застрелен 14 апреля утром в столичном микрорайоне Пурвциемс, когда выезжал со стоянки на ул. Гунара Астрас. Дорогу автомобилю Беззубова перегородил BMW X5, из которого в него было произведено несколько выстрелов. Ночью автомобиль нападавших был найден сгоревшим в Межапарке. В день преступления автомобиль был сдан в автосервис X-ON, который находится в Межапарке. Владелица автосервиса Гульнара Рыбакова-Брице утверждала, что об использовании машины в преступлении ничего не знала. По ее словам, BMW X5 в автосервис привез один из постоянных клиентов, а ночью машину из сервиса угнали, взломав ворота.