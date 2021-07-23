Конкуренты на финишной прямой. Удастся ли Густаву догнать Марию?

забивать холодильник до краев - нежелательно: "Каких 50-80% - хорошо, поскольку нужно, чтобы воздух циркулировал".

Следующий вопрос Марии был - действительно ли электрический обогреватель, который зимой часто приходится использовать в загородных домах, потребляет много электроэнергии?

"В принципе, у этих обогревателей мгновенная мощность, которую они могут потреблять, может составить даже 2-3 киловатта, так что он [обогреватель] может потратить до трех киловатт-часов за один час. А если ты такой обогреватель запустишь на полную мощность на 10 часов, ничего не регулируя, то это уже 30 киловатт-часов за один день. Если пересчитать за месяц, то эта цифра может быть огромной", - пояснил эксперт. Хорошая новость заключается в том, что обогреватель обычно регулируется, поэтому он не будет постоянно потреблять три киловатта.

Кто стал победителем вызова?

Итак, как конкуренты преуспели в экономии электроэнергии за последние четыре недели? Время узнать результаты! "Могу торжественно сообщить, что твоя цель, Мария, и твоя, Густав, достигнуты!" - сообщил Анрийс Тукулис радостную новость. Даже больше - оба участника испытания не только оправдали, но и превзошли свои ожидания, так как вместо заветной восьмерки получили девятки.

"Я серьезно надеялась на восьмерку, а эта девятка такое - "Ууу, я могу больше!" - радуется Мария.

ФОТО: Пресс-фото

"Я же сказал, что будет ничья! - с улыбкой добавил Густав, отметив, что девятку последний раз получал лет двадцать назад. "Конечно, хочется теперь десятку", - сказал он, дав понять, что вошел в азарт. Мария остудила пыл конкурента, напомнив рекомендацию эксперта:

"Лучше все делать в меру. Не нужно жить в темноте, нужно просто умеренно сбалансировать потребление электроэнергии, и тогда будут результаты".

"Отлично! Ну очень хорошие новости! Но пусть не будет так, что теперь только мы тут с Марией радостно живем со своими девятками, сходи к кому-нибудь еще", - призвал Густав Анрийса творить добрые дела.

Эксперт с улыбкой ответил, что, глядя на то, насколько блестящих результатов в области экономии электроэнергии добились Мария и Густав за один месяц, страшно представить, насколько энергоэффективной может стать вся Латвия, участвуя в вызове Energo pulss.

Что такое Energo pulss? Energo pulss - это уникальная программа оценки и анализа потребления электроэнергии, разработанная для клиентов Elektrum. Она дает возможность сравнить потребление электроэнергии в вашем доме с другими похожими домохозяйствами Латвии, предлагая оценку потребления электроэнергии в доме и советы для более эффективного использования энергии, не понижая привычный уровень комфорта.

Тем, кто только планирует попробовать свои силы в экономии электричества, Мария советует не бояться и задавать вопросы экспертам: "Господа написали очень много различных и интересных советов (ищите их тут), и это не просто "выключите выключатель". Там много тонкостей, которые и мне было действительно интересно узнать".

ФОТО: Пресс-фото

"Мне кажется, если обратить на что-то внимание, откроются важные вещи. Потому что вы, например, можете платить по счетам на автопилоте и ничего не знать о том, из чего они складываются. Это физическая величина, о которой лучше знать, что позволит обеспечить лучший и стабильный контроль над расходами в домохозяйстве", - подытожил Густав.

Приключения героев сериала подошли к концу. Желая удачи и блестящих результатов, передаем эстафетную палочку вам, читатели. Пришло время из наблюдателей за вызовом превратиться в его участников, измерив свой Energo pulss!

Здесь можно узнать показатель Energo pulss в вашем доме и найти практические советы по его улучшению, а в комментариях мы просим каждого поделиться своими идеями и проверенными практикой рекомендациями по повышению энергоэффективности.

ФОТО: инфографика Elektum