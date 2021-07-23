Конкуренты на финишной прямой. Удастся ли Густаву догнать Марию?

На протяжении вот уже четырех недель сериала "Гонка за восьмеркой" мы следили за стараниями Марии Берзини и Густава Терзенса сэкономить электроэнергию, чтобы поднять показатель Energo pulss своего дома. В финальной серии на финишной прямой мы узнаем результаты обоих конкурентов. Как вам кажется, хотя бы одному из них удалось заполучить заветную восьмерку? Ответы на эти вопросы и полезные советы эксперта - в заключительной серии вызова.
"Мы на финишной прямой, и это момент, когда можно "выдать" последнее, что еще осталось на уме", - решительно заявил в начале 4-й серии Густав Терзенс. Момент истины настал! Оба конкурента звонят Анрийсу Тукулису, эксперту Центра энергоэффективности Elektrum, чтобы узнать результаты испытания и обсудить вопросы, которые остались необговоренными.
Видео: Сериал "Гонка за восьмеркой!" (Skrējiens pēc astoņi!). Четвертая серия
Густав признается, что не может перестать удивляться перевоплощению своего холодильника: "Для меня все еще самый большой сюрприз - то, что это работает: вычистил холодильник и заодно еще разморозил морозилку".
"Для морозильной камеры лучше, если она заполнена, а не так, что в ней лежат лишь несколько продуктов", - поясняет эксперт, добавляя, что слышал даже рекомендации - положить газеты в морозилку, чтобы она работала эффективнее. Идея такова:
каждый раз когда мы открываем морозильную камеру, в нее попадает теплый воздух, который снова нужно остужать. Если морозильная камера заполнена продуктами, они действуют как аккумулятор холода.
Мария уточнила, насколько это условие относится к самому холодильнику. Анрийс Тукулис пояснил, что
забивать холодильник до краев - нежелательно: "Каких 50-80% - хорошо, поскольку нужно, чтобы воздух циркулировал".
Следующий вопрос Марии был - действительно ли электрический обогреватель, который зимой часто приходится использовать в загородных домах, потребляет много электроэнергии?
"В принципе, у этих обогревателей мгновенная мощность, которую они могут потреблять, может составить даже 2-3 киловатта, так что он [обогреватель] может потратить до трех киловатт-часов за один час. А если ты такой обогреватель запустишь на полную мощность на 10 часов, ничего не регулируя, то это уже 30 киловатт-часов за один день. Если пересчитать за месяц, то эта цифра может быть огромной", - пояснил эксперт. Хорошая новость заключается в том, что обогреватель обычно регулируется, поэтому он не будет постоянно потреблять три киловатта.
Кто стал победителем вызова?
Итак, как конкуренты преуспели в экономии электроэнергии за последние четыре недели? Время узнать результаты! "Могу торжественно сообщить, что твоя цель, Мария, и твоя, Густав, достигнуты!" - сообщил Анрийс Тукулис радостную новость. Даже больше - оба участника испытания не только оправдали, но и превзошли свои ожидания, так как вместо заветной восьмерки получили девятки.
"Я серьезно надеялась на восьмерку, а эта девятка такое - "Ууу, я могу больше!" - радуется Мария.
"Я же сказал, что будет ничья! - с улыбкой добавил Густав, отметив, что девятку последний раз получал лет двадцать назад. "Конечно, хочется теперь десятку", - сказал он, дав понять, что вошел в азарт. Мария остудила пыл конкурента, напомнив рекомендацию эксперта:
"Лучше все делать в меру. Не нужно жить в темноте, нужно просто умеренно сбалансировать потребление электроэнергии, и тогда будут результаты".
"Отлично! Ну очень хорошие новости! Но пусть не будет так, что теперь только мы тут с Марией радостно живем со своими девятками, сходи к кому-нибудь еще", - призвал Густав Анрийса творить добрые дела.
Эксперт с улыбкой ответил, что, глядя на то, насколько блестящих результатов в области экономии электроэнергии добились Мария и Густав за один месяц, страшно представить, насколько энергоэффективной может стать вся Латвия, участвуя в вызове Energo pulss.
Что такое Energo pulss?
Energo pulss - это уникальная программа оценки и анализа потребления электроэнергии, разработанная для клиентов Elektrum. Она дает возможность сравнить потребление электроэнергии в вашем доме с другими похожими домохозяйствами Латвии, предлагая оценку потребления электроэнергии в доме и советы для более эффективного использования энергии, не понижая привычный уровень комфорта.
Тем, кто только планирует попробовать свои силы в экономии электричества, Мария советует не бояться и задавать вопросы экспертам: "Господа написали очень много различных и интересных советов (ищите их тут), и это не просто "выключите выключатель". Там много тонкостей, которые и мне было действительно интересно узнать".
"Мне кажется, если обратить на что-то внимание, откроются важные вещи. Потому что вы, например, можете платить по счетам на автопилоте и ничего не знать о том, из чего они складываются. Это физическая величина, о которой лучше знать, что позволит обеспечить лучший и стабильный контроль над расходами в домохозяйстве", - подытожил Густав.
Приключения героев сериала подошли к концу. Желая удачи и блестящих результатов, передаем эстафетную палочку вам, читатели. Пришло время из наблюдателей за вызовом превратиться в его участников, измерив свой Energo pulss!
Здесь можно узнать показатель Energo pulss в вашем доме и найти практические советы по его улучшению, а в комментариях мы просим каждого поделиться своими идеями и проверенными практикой рекомендациями по повышению энергоэффективности.