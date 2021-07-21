Шпионская программа Pegasus следила за президентами: среди возможных жертв Эммануэль Макрон и другие
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Президент Франции, президенты ЮАР, Мексики и Ирака, король Марокко, премьеры Пакистана и Египта и даже глава ВОЗ могли быть жертвами шпионской программы Pegasus. Всего через нее прослушивали 600 чиновников из 34 стран. Pegasus разработали для борьбы с терроризмом, она дает доступ ко всему в телефоне.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.