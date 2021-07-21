Ср, 21.07.2021
Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Шпионская программа Pegasus следила за президентами: среди возможных жертв Эммануэль Макрон и другие

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Пожары в Карелии. Огонь охватил США и Канаду, в Китае крупнейшее наводнение.
  • Шпионская программа Pegasus следила за президентами: среди возможных жертв Эммануэль Макрон, Касым-Жомарт Токаев и еще 600 чиновников.
  • Власти Беларуси подготовили проект новой Конституции, в котором под требования к президенту никак не подходит Тихановская. Референдум о поправках планируют провести в начале следующего года

Президент Франции, президенты ЮАР, Мексики и Ирака, король Марокко, премьеры Пакистана и Египта и даже глава ВОЗ могли быть жертвами шпионской программы Pegasus. Всего через нее прослушивали 600 чиновников из 34 стран. Pegasus разработали для борьбы с терроризмом, она дает доступ ко всему в телефоне.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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