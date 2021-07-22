Передача: стоимость полиса ОСТА для жителя Риги увеличилась в четыре раза

По словам Лаймониса, когда сломалась машина, он начал ездить на автомобиле дочери. Поэтому решил привести в порядок документы и отправился в CSDD, чтобы машину переписать.

Кроме того, в CSDD он решил приобрести обязательное страхование гражданской ответственности (ОСТА). Лаймониса удивила цена страхового полиса, которая была в четыре раза выше, чем ранее.

"Тысяча евро за год. Удивился, что так много, самое маленькое было 250 евро. Решил тогда взять на три месяца, что обошлось почти в 46 евро", - вспоминает Лаймонис. Он регулярно передвигается на автомобиле с 1965 года.

За последние пять лет в его собственности не было ни одного автомобиля, ничего другого не изменилось, он не попадал в аварии, потому причину удорожания не понимает.

Цены на ОСТА находятся на абсолютно свободном рынке, в частности, каждая страхования компания высчитывает их по разным методам. Впрочем, есть несколько единых для всех факторов - история аварий водителя, прошлые регистрации транспортных средств и тип автомобиля, пояснил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.