Кекавское самоуправление назвало места, где не стоит купаться из-за плохого качества воды

От лаборатории SIA Vides audits получены результаты анализов воды, которые подтверждают, что купаться безопасно во всех местах отдыха, кроме места для купания напротив "Острова смерти".

Анализы показали, что в Даугаве напротив "Острова смерти" есть водоросли, а в других местах для купания вода чистая и безопасная для купания.

Однако самоуправление не уточняет, что конкретно зафиксировано в зоне купания.

Следующие пробы воды в зонах для купания планируется брать через месяц.

Поскольку жаркая погода продолжается, существует вероятность распространения в воде сине-зеленых водорослей, поэтому жителям рекомендуется перед купанием визуально оценить поверхность воды. В тихую и жаркую погоду в стоячей воде могут размножаться опасные водоросли, но в случае дождя, холода и ветра они погибают.

Как сообщалось ранее, в Даугаве, Кекавском крае, напротив "Острова смерти", муниципальные специалисты обнаружили ярко-зеленые водоросли, напоминающие вредные для здоровья человека сине-зеленые водоросли.

Сине-зеленые водоросли - это естественные водные организмы, но их массовое размножение или так называемое "цветение" воды может стать причиной разных проблем. Некоторые виды сине-зеленых водорослей, встречающихся в Латвии, потенциально токсичны - когда водоросли умирают, токсины могут попасть в воду.

У купающихся эти токсины могут вызывать аллергические кожные реакции - раздражение глаз и других слизистых оболочек. Обычно рост сине-зеленых водорослей наблюдается при продолжительной жаркой и сухой погоде, но по мере того, как погода становится более холодной, ветреной и дождливой, "цветение" воды уменьшается или полностью исчезает.