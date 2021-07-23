"Эти люди потенциально опасны": на границе с Россией за 10 дней уже пять случаев Covid-19

По ее словам, за последние десять дней было проведено тестирование 3200 человек, у пяти из них оказался положительный результат. Четверо - иностранцы, один - житель Латвии.

"Тесты проводились на пограничных пунктах Гребнево и Терехово, и это много, потому что потенциально эти люди должны были быть отрицательными, они либо были вакцинированы, либо у них был отрицательный тест на Covid-19. Это означает, что эти люди чувствуют себя в безопасности, они везде ходят, пользуются общественными услугами, магазинами, кафе, мы понимаем, что эти люди потенциально опасны [для общества]", - продолжила Лапиня.