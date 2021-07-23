Пт, 23.07.2021
Меня устраивает, что все спокойно... Цивилизованная полиция, без какой-то вечной драмы. Хотя народ тоже пьет, но не так, как в России Евгений Чичваркин, российский бизнесмен о Латвии
Евгений Чичваркин, российский бизнесмен о Латвии

"Эти люди потенциально опасны": на границе с Россией за 10 дней уже пять случаев Covid-19

Строительные работы на приграничном пункте "Терехово" ФОТО: Zane Bitere/LETA

Наибольшее количество случаев Covid-19, завезенных из третьих стран в Латвию, приходится на Россию. Только за последние 10 дней тесты на границе выявили пять инфицированных Covid-19, рассказала в передаче 900 sekundes на TV3 председатель правления Centrālā Laboratorija Стелла Лапиня.

По ее словам, за последние десять дней было проведено тестирование 3200 человек, у пяти из них оказался положительный результат. Четверо - иностранцы, один - житель Латвии.

"Тесты проводились на пограничных пунктах Гребнево и Терехово, и это много, потому что потенциально эти люди должны были быть отрицательными, они либо были вакцинированы, либо у них был отрицательный тест на Covid-19. Это означает, что эти люди чувствуют себя в безопасности, они везде ходят, пользуются общественными услугами, магазинами, кафе, мы понимаем, что эти люди потенциально опасны [для общества]", - продолжила Лапиня.

Комментируя наличие специальных методов тестирования в пунктах пересечения границы, которые не используются в других местах и ​​позволяют ускорить тестирование и получение результатов, она пояснила, что сначала проводится назальный тест на антиген, а в случае положительного результата проводится второй лабораторный тест для проверки результата. 


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