Громкое дело бизнесмена Зукулса о торговле людьми передано в суд

Специалист по связям с общественностью Генпрокуратуры Уна Реке сообщила, что один из фигурантов дела обвиняется также в причинении легких телесных повреждений. Также начат процесс о применении принудительных мер к юридическому лицу.

Как RUS TVNET сообщало ранее, в ходе расследования было установлено, что жертвами торговли людьми стали не менее семи индийских граждан.

Уголовный закон за торговлю людьми предусматривает лишение свободы на сроки от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Дело передано в суд Видземского предместья Риги.

Галерея: Кондитерское предприятие Adugs

Как развивались события

Государственная полиция от одного из иностранных посольств получила информацию о том, что несколько работников кондитерского предприятия Adugs сообщили в посольство о принудительном труде. На основе этого сообщения в апреле прошлого года управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.

В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятия, используя их уязвимое положение, длительно эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полная зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.

10 ноября 2020 года полиция провела обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. В целом обыск проведен на 22 объектах, изъяты наличные деньги на сумму около 15 000 евро, драгоценности и другие предметы.

В тот же день полиция задержала трех членов организованной преступной группы - ее лидера и владельца предприятия 1955 г. рожд. и мужчин 1974 и 1986 г. рожд.

Полиция заявила, что лидер группы - известный в криминальных кругах Латгале человек, у которого имеются обширные связи и в политических кругах региона. Он уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за различные преступления - уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др.

Линия защиты компании

Адвокат Adugs Production Виктория Яркина ранее заявила, что дело может быть связано с попыткой рейдерства и конкурентной борьбой за возможность поставок продукции в торговые сети Maxima и Rimi. Также она не исключила возможности, что сообщение об эксплуатации рабочих было ложным и продиктованным попыткой граждан Индии дольше остаться в Латвии.

Статус фигурантов дела