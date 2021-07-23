Travel-видео от мигрантов из Ирака: они снимают, как перебираются через Беларусь в Литву

Некоторые даже стрим ведут, пока ее переходят! И предупреждают будущих "коллег", мол, все не так гладко, как обещают организаторы, которые говорят, что камер на границе нет, а за кордоном вас встретят "свои люди", отдохнете в Вильнюсе и поедете дальше.