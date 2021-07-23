Пт, 23.07.2021
Когда к нам поступают пожилые пациенты, они чаще всего утверждают, что кто-то им сказал, что им не нужна вакцина. Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями
Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями

Travel-видео от мигрантов из Ирака: они снимают, как перебираются через Беларусь в Литву

В литовском лагере для мигрантов ФОТО: Jānis Škapars

В закрытых Telegram-чатах мигранты из Ирака публикуют видео о том, как прилетают в Беларусь, проводят время в Минске и добираются до литовской границы.

Некоторые даже стрим ведут, пока ее переходят! И предупреждают будущих "коллег", мол, все не так гладко, как обещают организаторы, которые говорят, что камер на границе нет, а за кордоном вас встретят "свои люди", отдохнете в Вильнюсе и поедете дальше.

Журналисты собрали видео в небольшой ролик:


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