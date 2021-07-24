Сб, 24.07.2021
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Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями

Немецкая журналистка извинилась за то, что специально испачкалась для репортажа о наводнении

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Twitter video

Немецкая журналистка Сюзанна Оулен извинилась за свои действия после того, как была поймана пачкающей свою одежду грязью перед съемками сюжета о разрушительном наводнении в Германии, сообщает ВВС.

39-летняя журналистка указала, что чувствовала себя "неудобно", сообщая новости в чистой одежде из затронутого наводнением города.

RTL сообщает, что Оулен была отстранена от обязанностей репортера после того, как снятое свидетелем видео стало популярным в интернете. В данный момент неизвестно, продолжит ли журналистка работать в немецком СМИ.

Оулен в сообщении пояснила, что допустила "серьезную ошибку". Репортер сообщала новости из города в регионе Северный Рейн-Вестфалия, где ливни привели к сильнейшим разрушениям зданий, погибли несколько человек.

Оулен пояснила, что она помогала передаче RTL отражать информацию о наводнениях. Перед выходом в эфир "она почувствовала себя неудобно, стоя перед камерой в чистой одежде".

Без излишних размышлений она решила - "испачкаю одежду грязью".

В тот момент свидетель с одного их верхних этажей многоквартирного дома снял на видео, как журналистка намеренно пачкает себя. Позднее видео стало очень популярным в социальных сетях.

Оулен извинилась за свои действия, отметив, что "ранее такое со мной никогда не происходило".


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