Наступает безналичное общество: в Эстонии только один банк обменивает наличную валюту

В докоронавирусный период инфляция была высокой, процентные ставки тоже, стоимость вкладов быстро снижалась, гарантии по кредитам были сомнительными, а процентные ставки по кредитам были настолько высокими, что о финансировании быстрорастущей экономики не могло быть и речи. Поэтому банки были счастливы иметь дело с валютой. Позже прибыль от процентов и комиссионных стала нормой прибыли банков.

Единственный банк, где в наше время в Эстонии можно обменять валюту на наличные, - это Tallinna Äripank. У банка есть отделения в Таллинне и Нарве. Согласно таблице обменных курсов на сайте, производится обмен только трех наличных валют - доллар США, шведская крона и российский рубль. Прошли те времена, когда банки обменивали десятки разных валют, отчасти из-за появления евро, который сократил список национальных валют.

Банки отказались от когда-то прибыльного бизнеса, который теперь требует только неприятных расходов.

"Swedbank прекратил операции с наличными в иностранной валюте еще в декабре 2019 года. Это была услуга, которая в течение многих лет имела тенденцию к снижению, спрос на которую снизился за счет использования банковских карт за пределами Эстонии, которые стали проще, дешевле и удобнее", - сказала заместитель управляющего филиалом Swedbank Сийри Вилльберг, - Еще одним важным событием, которое значительно снизило спрос на наличную валюту, стало присоединение Эстонии к зоне евро".

SEB торговал валютами значительно дольше.

"По состоянию на 01.01.2021 мы завершили все операции с наличной иностранной валютой в наших офисах, а также через G4S", - ответил робот SEB.

В офисах Luminor, как и в LHV, нет наличных. Банк Citadele также не предлагает услуги по обмену наличной валюты.

Inbank и Holm Bank - это специализированные банки, от которых не требуется обменивать наличные или валюту. Нет смысла с таким намерением идти и в Coop Pank.

Eesti Pank сообщил, что в конце прошлого года у всех банков Эстонии было 74 филиала, тогда как расчетно-кассовое обслуживание осуществляли 28 филиалов. В данном случае мы имеем в виду офисы, в которых можно производить расчеты в евро.