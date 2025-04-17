В предпраздничный день на дорогах под Ригой могут возникнуть пробки

В преддверии праздничных выходных, когда многие люди собираются отправиться за пределы города, автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения и принципы безопасного вождения: избегать рискованных маневров и обгонять с особой осторожностью.

LVC напоминает, что уже несколько лет подряд наибольшее количество смертей на дорогах происходит в результате столкновений - серьезных аварий, вызванных неосторожным обгоном или левым поворотом.

Днем в четверг движение под Ригой может быть замедлено, поэтому водителям, возможно, потребуется дополнительное время для поездки. Также вечером в понедельник, 21 апреля, когда многие люди будут возвращаться в Ригу, следует выделить больше времени на дорогу или планировать поездки вне обычных часов пик.

На 22 участках государственных дорог уже начались строительные работы, в том числе на двух главных дорогах, семи региональных, пяти местных, а также на девяти мостах.

Все действующие ограничения движения на государственных дорогах отмечены на карте на сайте LVC, с которой стоит ознакомиться при планировании поездок.