В предпраздничный день на дорогах под Ригой могут возникнуть пробки

В четверг, 17 апреля, в Пририжье возможно замедленное движение, поэтому водителей просят планировать дополнительное время на дорогу и не вести себя безрассудно за рулем, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).
В преддверии праздничных выходных, когда многие люди собираются отправиться за пределы города, автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения и принципы безопасного вождения: избегать рискованных маневров и обгонять с особой осторожностью.
LVC напоминает, что уже несколько лет подряд наибольшее количество смертей на дорогах происходит в результате столкновений - серьезных аварий, вызванных неосторожным обгоном или левым поворотом.
Днем в четверг движение под Ригой может быть замедлено, поэтому водителям, возможно, потребуется дополнительное время для поездки. Также вечером в понедельник, 21 апреля, когда многие люди будут возвращаться в Ригу, следует выделить больше времени на дорогу или планировать поездки вне обычных часов пик.
На 22 участках государственных дорог уже начались строительные работы, в том числе на двух главных дорогах, семи региональных, пяти местных, а также на девяти мостах.
Все действующие ограничения движения на государственных дорогах отмечены на карте на сайте LVC, с которой стоит ознакомиться при планировании поездок.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!