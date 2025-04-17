Европейский союз (ЕС) и Чехия в 2023 году подписали соглашение об увеличении пропускной способности Трансальпийского нефтепровода.

До начала марта Чехия получала российскую нефть по трубопроводу "Дружба", однако эти поставки были прекращены через два месяца после завершения работ по расширению Трансальпийского нефтепровода.

"Первые увеличенные поставки были получены вчера. Впервые в истории Чехия получает нефть, которая поступает не из России, по западному маршруту", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Теперь Чехия сможет получать по Трансальпийскому нефтепроводу до восьми миллионов тонн нефти в год, что полностью удовлетворяет потребности страны.

Трансальпийский нефтепровод соединяет итальянский порт Триест с немецким городом Ингольштадт на юге Германии, откуда проложена связь с Чехией.

Нефтепровод находится в собственности консорциума из восьми компаний, среди которых - чешский государственный оператор нефтепроводов Mero, а также Shell, ENI и ExxonMobil.

В мае 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России в Украину ЕС ввел запрет на большую часть импорта российской нефти, однако эти санкции не распространялись на трубопровод "Дружба".