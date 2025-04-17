На фоне переговоров ЕС и США о тарифах Еврокомиссия не хочет ослаблять свои позиции, включая в 17-й пакет санкций в отношении РФ запрет на импорт сжиженного природного газа, пишет Reuters.
Евросоюз отказался от идеи внесения в будущие пакеты санкций запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) - из-за сопротивления правительств отдельных стран и неопределенности в плане альтернативных источников. Об этом в среду, 16 апреля, пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.
Вместо этого Еврокомиссия хочет разработать новую дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов к 2027 году, следует из публикации. План должен быть обнародован в начале мая, но подробностей пока мало, уточняют авторы. Еврокомиссия планирует представить 17-й пакет санкций в отношении России к июню, однако работа над ним продвигается медленно, рассказали источники журналистам.
Переговоры ЕС и США о тарифах
По словам одного из собеседников Reuters, Еврокомиссия не хочет рисковать потерей возможности закупки СПГ в России из-за санкций, поскольку это ослабит ее позицию на текущих переговорах о таможенных пошлинах с США.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз подчеркивал, что хотел бы, чтобы ЕС закупал больше СПГ в его стране. Однако как Еврокомиссия, так и правительства отдельных стран - членов ЕС опасаются в этой связи попадания в зависимость от США, которые являются третьим по масштабам поставщиком газа в Евросоюз, после России и Норвегии, указано в сообщении.
Между тем, по данным брюссельского аналитического центра Bruegel, обнародованным 16 апреля, в первом квартале 2025 года объем импорта СПГ из США в ЕС превысил объем российских поставок, благодаря чему США стали вторым по величине экспортером этого вида топлива в Европу.
Крупнейшие получатели российского СПГ в Евросоюзе
Американский Институт энергетики и финансового анализа (IEEFA) 18 февраля опубликовал данные, согласно которым импорт сжиженного природного газа из России в страны ЕС в 2024 году вырос на 18% в годовом сравнении. В период с января по ноябрь того года Москва получила за это как минимум 6,3 млрд евро, говорится в этом документе.
По данным аналитиков, Франция, Испания и Бельгия остаются крупнейшими получателями российского СПГ в Европе - на них приходится 85% импорта топлива из РФ. Один лишь терминал СПГ во французском Дюнкерке в прошлом году принял 27% от общего числа поставок сжиженного газа из РФ в Европу.
Возможный запрет на закупку СПГ в РФ активно обсуждался в ходе согласования 16-го пакета санкций ЕС в отношении России, который был принят к третьей годовщине полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Между тем, как предупреждают некоторые эксперты, полное прекращение поставок газа из РФ в ЕС привело бы к резкому повышению цен на это топливо в Европе, так как полноценной альтернативы российскому СПГ пока не найдено.
Отказ ЕС от российских энергоресурсов
После начала войны в Украине ЕС быстро отказался от российского угля. Эмбарго на импорт сырой нефти было введено в декабре 2022 года, а нефтепродуктов - в феврале 2023 года.
Как следует из доклада аналитического центра Bruegel, поставки природного газа из России в страны Евросоюза в январе-марте 2025 года упали до минимума с начала войны в Украине.
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