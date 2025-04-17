Между тем, по данным брюссельского аналитического центра Bruegel, обнародованным 16 апреля, в первом квартале 2025 года объем импорта СПГ из США в ЕС превысил объем российских поставок, благодаря чему США стали вторым по величине экспортером этого вида топлива в Европу.

Крупнейшие получатели российского СПГ в Евросоюзе

Американский Институт энергетики и финансового анализа (IEEFA) 18 февраля опубликовал данные, согласно которым импорт сжиженного природного газа из России в страны ЕС в 2024 году вырос на 18% в годовом сравнении. В период с января по ноябрь того года Москва получила за это как минимум 6,3 млрд евро, говорится в этом документе.

По данным аналитиков, Франция, Испания и Бельгия остаются крупнейшими получателями российского СПГ в Европе - на них приходится 85% импорта топлива из РФ. Один лишь терминал СПГ во французском Дюнкерке в прошлом году принял 27% от общего числа поставок сжиженного газа из РФ в Европу.

Возможный запрет на закупку СПГ в РФ активно обсуждался в ходе согласования 16-го пакета санкций ЕС в отношении России, который был принят к третьей годовщине полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Между тем, как предупреждают некоторые эксперты, полное прекращение поставок газа из РФ в ЕС привело бы к резкому повышению цен на это топливо в Европе, так как полноценной альтернативы российскому СПГ пока не найдено.

Отказ ЕС от российских энергоресурсов

После начала войны в Украине ЕС быстро отказался от российского угля. Эмбарго на импорт сырой нефти было введено в декабре 2022 года, а нефтепродуктов - в феврале 2023 года.

Как следует из доклада аналитического центра Bruegel, поставки природного газа из России в страны Евросоюза в январе-марте 2025 года упали до минимума с начала войны в Украине.