Видео Чтобы скрыть убийство, мужчина поджег тело убитого и устроил лесной пожар

Во время тушения лесного пожара в Тукумском крае спасатели обнаружили погибшего человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
16 апреля около 07:00 в Государственную полицию поступила информация о сильном задымлении вблизи шоссе Слока - Талси, в Семской волости Тукумского края, со стороны лесного массива, что могло свидетельствовать о возможном лесном пожаре.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили тело сгоревшего человека, который, предположительно, был подожжен умышленно. Позже было подтверждено, что погибший - мужчина 1949 года рождения.
Незамедлительно были начаты оперативные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.
Поскольку тело сгоревшего человека было обернуто в одеяло, а рядом с местом происшествия была найдена брошенная машина марки Toyota, а также с учетом других обстоятельств, у следствия возникли обоснованные подозрения в умышленном поджоге.
В тот же день был задержан подозреваемый - мужчина 1996 года рождения, у которого также был проведен обыск по месту жительства. Установлено, что ранее он уже был судим за различные правонарушения.
Уже через несколько часов полиция задержала предполагаемого виновного. В Государственной полиции по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пятому пункту статьи 117 Уголовного закона.
За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения либо лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет с надзором пробации на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.
17 апреля суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста. Государственная полиция продолжает расследование и выяснение всех обстоятельств происшествия.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
Ранее сообщалось, что вызов на этот пожар поступил в среду, 16 апреля, примерно в 7:00. В лесу горел верхний слой земли на площади 300 квадратных метров. В VUGD добавили, что причины происшествия расследует Государственная полиция.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!