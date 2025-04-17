Видео Чтобы скрыть убийство, мужчина поджег тело убитого и устроил лесной пожар

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили тело сгоревшего человека, который, предположительно, был подожжен умышленно. Позже было подтверждено, что погибший - мужчина 1949 года рождения.

Незамедлительно были начаты оперативные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Поскольку тело сгоревшего человека было обернуто в одеяло, а рядом с местом происшествия была найдена брошенная машина марки Toyota, а также с учетом других обстоятельств, у следствия возникли обоснованные подозрения в умышленном поджоге.

В тот же день был задержан подозреваемый - мужчина 1996 года рождения, у которого также был проведен обыск по месту жительства. Установлено, что ранее он уже был судим за различные правонарушения.

Уже через несколько часов полиция задержала предполагаемого виновного. В Государственной полиции по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пятому пункту статьи 117 Уголовного закона.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения либо лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет с надзором пробации на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

17 апреля суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста. Государственная полиция продолжает расследование и выяснение всех обстоятельств происшествия.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что вызов на этот пожар поступил в среду, 16 апреля, примерно в 7:00. В лесу горел верхний слой земли на площади 300 квадратных метров. В VUGD добавили, что причины происшествия расследует Государственная полиция.

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