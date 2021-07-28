Ср, 28.07.2021
Наука довела нас до вуза - почему нам не положиться на нее еще раз? Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов
Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов

PVD уберет с полок магазинов многие продукты; они содержат камедь рожкового дерева

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), получив информацию от Системы быстрого оповещения об опасных непродовольственных товарах (RASFF) о загрязнении пищевого сырья - камеди бобов рожкового дерева (E410) - оксидом этилена, откажется от части продуктов, содержащих это вещество, гласит информация, опубликованная службой.

PVD отмечает, что, хотя количество загрязненного сырья, используемого в пищевых продуктах, невелико, в Латвии из соображений безопасности продукты, которые содержат данное вещество, снимут с продаж. 

Кроме того, с учетом того, что партии загрязненного сырья и продуктов из него были идентифицированы, другие производимые в Латвии продукты, содержащие камедь плодов рожкового дерева (E410), безопасны для употребления в пищу.

PVD объясняет, что камедь рожкового дерева, или камедь белой акации (E410), используется в пищевых продуктах как усилитель текстуры, стабилизатор, коагулянт и загуститель при производстве различных пищевых продуктов, включая мясные продукты, мороженое и другие продукты. Оксид этилена используется в сельском хозяйстве в качестве пестицида и фумиганта в третьих странах для уничтожения болезней растений, вредителей и организмов, вредных для растениеводства, но его использование запрещено в Европейском союзе.


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