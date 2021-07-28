PVD уберет с полок магазинов многие продукты; они содержат камедь рожкового дерева

PVD отмечает, что, хотя количество загрязненного сырья, используемого в пищевых продуктах, невелико, в Латвии из соображений безопасности продукты, которые содержат данное вещество, снимут с продаж.

Кроме того, с учетом того, что партии загрязненного сырья и продуктов из него были идентифицированы, другие производимые в Латвии продукты, содержащие камедь плодов рожкового дерева (E410), безопасны для употребления в пищу.